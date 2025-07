Orsolini saluta come Ndoye, ma resta in Serie A: cifre e destinazione

Riccardo Orsolini ai saluti col Bologna come Ndoye, ma con permanenza in Serie A, è una delle opzioni che si apre per agosto.

Siamo al termine del mese di luglio e il calciomercato è entrato nel vivo. I felsinei, avendo preso sia Immobile che Federico Bernardeschi, preparano quella che è la stagione da campioni in carica della Coppa Italia e con un Europa League da giocare dove, la formazione di Vincenzo Italiano ha voglia di competere maggiormente rispetto a quanto fatto nella passata stagione, in Champions League.

Per competere c’è comunque bisogno di organizzare una squadra che sia all’altezza delle aspettative. E malgrado l’addio sia di Ndoye con destinazione Nottingham Forest e di Beukema, che è finito al Napoli, anche Orsolini rischia di dire addio. L’esterno italiano ammette, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport che sta bene al Bologna, ma tutto è da valutare in caso di proposta “allettante” che arriva. Una proposta che passerebbe prima dal Bologna, come dichiarato da Orsolini e che poi, eventualmente, vedrà la palla passare proprio all’esterno italiano che ha parlato di quella che è stata la sua straordinaria stagione vissuta al club rossoblu, che ha cambiato le cose anche, per vie traverse, nella lotta Scudetto.

Calciomercato: via anche Orsolini? Futuro in Serie A

Il Bologna rischia di perdere anche Riccardo Orsolini. A differenza di Dan Ndoye però, lo stesso esterno italiano non è in Premier League che si vedrà il suo futuro.

Nell’anno che porta al Mondiale che l’Italia spera di giocare e nel percorso con Gennaro Gattuso nel quale vuole essere protagonista lo stesso Orsolini, ecco che il grande salto per giocare in un club che gioca con l’obiettivo di vincere il prossimo Scudetto, potrebbe arrivare ad agosto.

Lui sta bene al Bologna e lo ha dichiarato apertamente ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, nella sua intervista. Poi ha aggiunto un “ma” nella sua stessa dichiarazione e riguarda la possibilità di decidere se andare via o meno di fronte ad una proposta che il Bologna andrebbe ad accettare. Ad oggi, il forte interesse su Orsolini, è legato a due squadre in particolare in Serie A.

Chi prende Orsolini? Le cifre dell’operazione

Così come per Ndoye, il Bologna sarà una bottega cara per chi vorrà Riccardo Orsolini. Si tratta della possibilità di vederlo al Napoli, club che dopo aver rinunciato a Ndoye, potrebbe tornare alla carica per l’affare col Bologna.

I felsinei andrebbero a vendere Orsolini per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro con il Napoli che sta valutando diverse ipotesi per la propria corsia offensiva. Altrimenti, in Italia, c’è sempre l’interesse della sua ex squadra, l’Atalanta nel progetto appena nato con Ivan Juric.