Calciomercato, arriva il “figlioccio” di Messi in Serie A: in una big

Il calciomercato può regalare ancora dei colpi a sorpresa e molto importanti per le big della Serie A: pronto un nuovo acquisto argentino.

Il futuro dei club italiani è in fase di riscrittura totale, con tanti colpi che possono essere importantissimi per il futuro del calcio italiano che ha bisogno di tanti calciatori importanti che possono regalare spettacolo e la gioia di vivere il calcio di settimana in settimana. Sono già arrivati dei fuoriclasse, per esempio De Bruyne, e ora potrebbero esserci altri colpi di livello che possono far sognare i tifosi di tutte le squadre.

Ci sono molte trattative in corso che possono chiudersi da un momento all’altro e possono rinforzare immediatamente le rose delle squadre di primo livello.

Calciomercato, colpo dall’Argentina: le ultime

Il futuro del calcio italiano si sta riscrivendo proprio in queste ore, con tanti nomi che stanno arrivando in Serie A e che possono far salire di livello la competitività del nostro campionato. Ci sono già state trattative molto importanti ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

I colpi più importanti stanno arrivando soprattutto dall’estero e ora è in corso una trattativa con il Manchester City per portare uno dei crack del calcio argentino in Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe sbarcare in Serie A il “figlioccio” di Messi: è già nel giro dela Nazionale e tra i giovani indossa la numero 10.

Roma su Echeverri: contatti diretti con il Manchester City

Claudio Echeverri è il nome nuovo su cui sta lavorando la Roma per l’attacco. L’argentino è uno dei profili più interessanti del panorama internazionale e può diventare il nome nuovo su cui puntare in Serie A.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma è forte sulle tracce di Claudio Echeverri del Manchester City. Il trequartista argentino è un nome che piace molto a Gian Piero Gasperini e che al City non trova molto spazio con Guardiola, quindi potrebbe diventare un’occasione molto ghiotta da portare in giallorosso.

L’argentino, che è reduce dal Mondiale per Club con i suoi con cui è sceso in campo in una sola occasione mettendo a segno una rete da punizione, non ha trovato particolare spazio nella passata stagione di Premier League e ha collezionato appena 3 presenze. È un nome in uscita e può essere il profilo giusto per ciò che cerca Gasperini.

Echeverri alla Roma: le cifre dell’affare

Claudio Echeverri ha già dato il suo ok al trasferimento alla Roma. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2028 e per questo i giallorossi proveranno a prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma il Manchester City non intende fare sconti di nessun genere.

Il club inglese vuole il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 20 milioni e una percentuale sulla futura rivendita o una clausola di precedenza per acquistarlo in futuro pareggiando l’offerta più alta e anticipando gli altri club interessati al calciatore.