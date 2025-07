Ndoye è già il passato: arriva Adama Traorè, la destinazione

Ndoye è una trattativa che riguarda il passato, adesso i fari sono puntati tutti su un vecchio pallino in Serie A che porta il nome di Adama Traorè.

L’esterno forte fisicamente e con una buona dote atletica anche per la lunga corsa che ha permesso al giocatore di raggiungere di nuovo il Barcellona, prima del ritorno in Premier League, torna ad essere un’idea concreta di calciomercato dopo il suo periodo vissuto al Fulham.

In Serie A c’è chi ha puntato forte su di lui, ma senza mai accelerare definitivamente. Il Bologna ha perso Ndoye e lo stesso esterno svizzero è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Ma adesso, dopo aver concluso questa trattativa, lo stesso svizzero riguarda il passato. Le voci di calciomercato circolano, come fanno sapere dall’Inghilterra e precisamente da Telegraph, attorno il nome di Adama Traorè.

Calciomercato: Ndoye già dimenticato, tutti gli occhi su Adama Traorè

In Serie A c’è stato il Napoli che sembrava ad un passo dall’arrivo di Ndoye, che ha scelto poi la destinazione in Premier League.

Il Bologna ha da sistemare qualcosa, ma non è il club dei felsinei che vede tra i protagonisti il nome di Adama Traorè che, se dovesse arrivare in Serie A, giocherebbe in Champions League. Perché, a caccia di un esterno a tutta fascia e che sappia coprire anche un po’ la difesa, in un ruolo “alla Politano”, potrebbe tornare in corsa il Napoli prelevandolo dal Fulham.

Ma anche in questo caso, la concorrenza è forte perché, come fanno sapere dall’Inghilterra, c’è il Nottingham Forest che, archiviato ormai il colpo Ndoye, punterebbe forte su Adama Traorè.

Le cifre e la destinazione del colpo Adama Traorè

L’esterno spagnolo che sa giocare sia in un tridente che in un centrocampo a cinque da esterno a tutta fascia, potendo dare garanzie anche ad uno come Antonio Conte che chiede questo sacrificio a Politano da quando è arrivato al Napoli, farebbe al caso proprio del club azzurro. I partenopei stanno valutando se prendere Adama Traorè oppure se andare verso un talento offensivo più esplosivo come Chiesa, Sterling oppure Grealish.

D’altro canto, su Adama Traorè è forte l’interesse del Nottingham Forest. Se il Napoli vorrà, dovrà investire subito. Mettere sul tavolo i 5-10 milioni che servono per il cartellino dello spagnolo e pagargli lo stipendio che cerca. Un ingaggio che è di circa 3-4 milioni di euro poi, portandolo a disposizione di Antonio Conte.