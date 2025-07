Gonçalo Ramos in Serie A: 40MLN, ha l’accordo con una big

Il calciomercato è pronto a regalare grandi colpi alla Serie A: ora anche Gonçalo Ramos è pronto prendersi la scena in Italia.

La girandola attaccanti sta prendendo piede man mano e presto può regalare delle sorprese davvero inaspettate. Tanti calciatori sono in procinto di cambiare maglia e di vivere nuove esperienze importanti e di primo livello. Non sarà semplice riuscire a gestrire tutti questi cambiamenti ma la situazione relativa ai bomber è in bilico e presto potrebbe esserci qualche novità davvero importante.

Il futuro della Serie A cambierà anche in base alle scelte che verranno fatte sul mercato, in entrata e in uscita, delle big, soprattutto con gli attaccanti.

Calciomercato, colpo in attacco: arriva Gonçalo Ramos

Il nome di Gonçalo Ramos sta diventando sempre più centrale e importante nelle idee di mercato di tanti club italiani che sono alla ricerca di nomi nuovi per i rispettivi attacchi.

Gonçalo Ramos non è centrale nel progetto di Luis Enrique al PSG. Nell’ultima stagione sono cambiate totalmente le gerarchie nel club francese e il tecnico spagnolo ha sempre scelto per l’attacco “leggero”, di fatto escludendo quasi sempre il lusitano dalle scelte iniziali.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gonçalo Ramos è pronto a sbarcare in Serie A: l’attaccante portoghese lascerà il PSG nei prossimi giorni.

Milan su Gonçalo Ramos: è lui il nuovo 9?

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, con Santiago Gimenez che non si è ancora mostrato realmente a Massimiliano Allegri ma che potrebbe diventare la seconda scelta qualora dovesse arrivare un altro attaccante di alto livello.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan ora è sulle tracce di Gonçalo Ramos, in uscita dal PSG. Il primo obiettivo in attacco è ancora Dusan Vlahovic ma ora l’affare per il serbo sta diventando sempre più difficile e quindi Allegri e Tare sono alle prese con nuove scelte.

Gonçalo Ramos al Milan sarebbe un colpo eccezionale per i rossoneri perché avrebbero a disposizione un attaccante giovanissimo ma già dall’esperienza internazionale.

Gonçalo Ramos, ok al Milan: i dettagli dell’affare

Il Milan punta su Gonçalo Ramos per l’attacco e ora potrebbe diventare realmente il primo obiettivo per la prossima stagione: ora il portoghese sembra essere diventato il nome principale su cui puntare.

Il calciatore ha già l’accordo con il Milan, ora il club rossonero deve convincere il PSG a cederlo in prestito con diritto di riscatto ma le cifre non vanno sotto ai 40 milioni di euro.