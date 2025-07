Bologna scatenato: chi prendono con i soldi di Ndoye

Quali saranno i prossimo acquisti del Bologna? Ecco le ultimissime notizie sul mercato dei rossoblù, che sono pronti a rinforzare la rosa con giocatori di qualità e d’esperienza.

Un’altra grande plusvalenza per il Bologna di Sartori, che ha chiuso per l’addio di Ndoye che andrà in Premier per oltre 40 milioni.

Il dirigente, che ha saputo dare una certa identità al club rossoblù, adesso è pronto a passare all’attacco e dopo le cessioni ecco i nuovi acquisti.

Passi in avanti da parte del Bologna che si è già messo in contatto con alcuni giocatori, pronti a sposare la causa e il progetto di Vincenzo Italiano.

La società, che si è già mossa con acquisti importanti come quelli di Bernardeschi ed Immobile, adesso ha messo nel mirino un altro campione d’Europa.

Bologna: chi arriva adesso?

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per quanto riguarda l’arrivo del giocatore, che può andare a rimpolpare la vecchia guarda degli italiani.

Secondo le ultime notizie riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società sta studiando la possibilità di portare in rosa il centrocampista che ha fatto sapere di volersi dimezzare l’ingaggio pur di andare a Bologna.

Una scelta ponderata da parte del giocatore, che ha intenzione di ricongiugersi a Sartori che l’ha avuto già a Bergamo durante la sua esperienza all’Atalanta.

Si aprono, dunque, le porte all’eventuale arrivo di Pessina a Bologna. Ma il centrocampista non è l’unico nel mirino del club.

Calciomercato Bologna: doppio colpo a centrocampo

Il Bologna cerca rinforzi con i soldi incassati dalla cessione di Ndoye. Secondo le ultime notizie di mercao, la società adesso ha i fondi a disposizione per accontentare Vincenzo Italiano che ha chiesto determinati calciatori.

Matteo Pessina è un obiettivo concreto da parte della società, con il calciatore che dopo la retrocessione in B del Monza è pronto a fare le valigie per tornare in Serie A.

Ha una valutazione intorno ai 4-5 milioni ma c’è anche la possibilità di ingaggiarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, sullo sfondo resta viva anche un’altra pista – sponsorizzata da Ferguson suo connazione – che porta ad un altro scozzese ovvero Lennon Miller, classe 2006 e di proprietà del Montherwell.

Due profili con caratteristiche diverse che possono andare a completare la rosa del Bologna che adesso sta sfogliando la margherita in attesa del colpo giusto.