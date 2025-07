Stanno comprando Dovbyk: ha un altro accordo in Serie A

L’avventura di Artem Dovbyk con la maglia della Roma potrebbe essere già giunta ai titoli di coda dopo appena una stagione.

Gian Piero Gasperini sembrerebbe palesemente favorire Evan Ferguson al centravanti ucraino, che per evitare di passare una stagione tra tribuna e panchina avrebbe cominciato a sondare nuove soluzioni per il suo futuro. Dal canto suo la Roma non vorrebbe privarsene, anche perché di alternativa alle irlandese non ce ne sarebbero, ma allo stesso Dovbyk di diventare un sostituto non ne avrebbe alcuna intenzione, motivo per il quale starebbe lavorando a fari spenti a un accordo con un’altra società di Serie A.

Dovbyk lascia la Roma ma resta in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Artem Dovbyk, che a sorpresa potrebbe lasciare la Roma in questo calciomercato dopo appena un anno dal suo sbarco nella capitale. L’arrivo di un attaccante giovane e forte come Evan Ferguson ha attivato un campanello d’allarme nella testa del centravanti ucraino, che si è fatto sempre più rumoroso dopo le prime amichevoli di questa stagione.

Gian Piero Gasperini ha a più riprese preferito l’ex Brighton a Dovbyk, lasciando intendere che l’ucraino non è perno fondamentale in questo nuovo corso giallorosso. Ovviamente da qui all’inizio della stagione tante cose potrebbero cambiare, ma per evitare di alternare tribuna a panchina il classe 1997 avrebbe cominciato a sondare soluzioni nuove per il suo futuro.

A confermarlo sul proprio profilo YouTube il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha parlato di sondaggi da parte di diverse squadre di Serie A per Artem Dovbyk, che nonostante tutte le difficoltà del caso nella passata stagione è andato comunque in doppia cifra. E chissà se in questo gruppo ristretto di italiane non rientri anche il Milan, ex contendente dell’ucraino oltre che società alla ricerca di un attaccante proprio con queste caratteristiche per completare la rosa in vista della prossima stagione.

Svelato dove giocherà Dovbyk l’anno prossimo

Artem Dovbyk potrebbe non giocare per la Roma l’anno prossimo. I rapporti tra le parti si sarebbero leggermente incrinati già al termine della passata stagione, ma è stato l’arrivo d Evan Ferguson ad aver dato la mazzata finale.

L’ucraino non esclude la possibile di andare via dopo appena una stagione, con la società giallorossa che farebbe lo stesso a patto che il giocatore non venga svalutato. Al momento, comunque, ancora nessuna squadra si sarebbe concretamente fatta avanti per il class 1997, anche se a detta di Fabrizio Romano il Besiktas avrebbe chiesto informazioni agli agenti di Dovbyk per capire se ci fossero i margini per arrivare a dama più avanti, casomai ad agosto inoltrato. Staremo a vedere.