Il nuovo ‘Lookman’ in Italia, Nusa sta firmando in Serie A

C’è un nuovo talento che è pronto per approdare in Italia, perché dalla Germania dove gioca nel Lipsia c’è il giovane gioiello classe 2005 Antonio Nusa.

Il calciatore esterno d’attacco che la scorsa stagione ha chiuso con 5 gol e 8 assist continua a dimostrare di avere ampi margini di miglioramento e attenzione a quella che può essere la scelta di puntare su di lui visto che ci sono novità che lo riguardano proprio in ottica mercato. Antonio Nusa può lasciare il Lipsia e approdare in Italia dove un club di Serie A vuole fargli firmare un nuovo accordo.

Ci sono delle novità che arrivano proprio riguardo quella che può essere la svolta di mercato che interesse al calciatore che è ora pronto per una nuova sfida, perché dopo qualche anno in Germania il talento norvegese sembra adesso intenzionato a mettersi in gioco in un altro campionato. Pare che proprio quello di Serie A sia finito nel mirino di Nusa visto il grande interesse che ha generato attorno al suo nome.

Adesso c’è grande attesa per quella che può essere la decisione importante che riguarda proprio il futuro di Nusa che può firmare con una nuova squadra di Serie A. Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono conferme che riguardano proprio la mossa che può essere fatta da parte di un club che sta spingendo sul suo nome.

Calciomercato Serie A: portano Nusa in Italia

Il talento norvegese di soli 20 anni ha dimostrato di essere un giocatore di grande prospettiva ma anche allo stesso tempo già pronto. Per questo motivo che ci sono conferme che riguardano proprio la possibile mossa da parte di una società che punta all’acquisto di Nusa dal Lipsia.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono conferme proprio riguardanti quella che può essere una decisione da parte del club di chiudere il più in fretta possibile per evitare che si inseriscano altri club. Dopo il forte interesse del Napoli adesso Nusa è finito nel mirino della Roma.

Proprio il club giallorosso sembra l’indiziato principale per andare a chiudere un trasferimento di Nusa che vuole la Roma. Il calciatore norvegese ha dato il suo gradimento al passaggio in Italia e ora si può provare a chiudere per i 30 milioni di euro che il club giallorosso ha stanziato per un nuovo esterno d’attacco come scrive La Gazzetta dello Sport.