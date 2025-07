Donnarumma lascia Parigi per una destinazione incredibile

Più passano i giorni e più si consolida l’idea che Gianluigi Donnarumma possa lasciare il PSG già in questo calciomercato.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2026, il portierone italiano starebbe seriamente prendendo in considerazione questa soluzione nel momento in cui i rapporti con il club parigino si sono deteriorati proprio per via delle trattative per il suo rinnovo. L’importante distanza tra domanda e offerta ha portato le parti a tirare la corsa fino a spezzarla, con Donnarumma che adesso potrebbe lasciare la Francia per una destinazione tanto sorprendente quanto incredibile.

Destinazione incredibile per Donnarumma

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, destinato a lasciare il Paris Saint Germain già nel corso di questo calciomercato per via dell’interruzione, oramai definitiva, delle trattative per il suo rinnovo di contratto.

È sempre stata la priorità del portiere italiano restare a Parigi, ma la sua domanda non corrispondeva all’offerta del club di Al-Khelaifi, che nel frattempo si sarebbe mosso di conseguenza trattando per l’arrivo all’ombra della Tour Eiffel di un giocatore che da molti è definitivo il futuro della Nazionale francese, ovvero Lucas Chevalier del Lille. Questo ha ulteriormente infastidito Gianluigi Donnarumma, che sentitosi usato ha cominciato seriamente a valutare la possibilità di andare via da Parigi già quest’estate senza aspettare la regolare scadenza del suo contratto.

Forte del suo status, il portiere italiano avrebbe preso questa decisione consapevole che le soluzioni non mancherebbero, anche se quella al momento più plausibile potrebbe far storcere il naso a qualcuno, soprattutto al CT Gennaro Gattuso. Stando ai colleghi della Repubblica, infatti, per Donnarumma si starebbe facendo sempre più strada l’ipotesi Arabia Saudita, campionato in continua evoluzione e dove l’ex Milan potrebbe guadagnare quanto ha chiesto al PSG, ovvero 12 milioni di euro a stagione.

Si decide il futuro di Gianluigi Donnarumma

Quella araba è una pista che va percorsa a fondo, ma è normale che se avesse la possibilità Gianluigi Donnarumma resterebbe in Europa. Ed anche in questo caso le soluzioni non mancherebbero, anche perché il nome del portiere italiano sarebbe finito nel mirino di alcune grandi di Premier League.

La domanda a questo punto da porsi è: quale di queste è disposta ad accontentare le richieste economiche del PSG per un giocatore in scadenza tra un anno? Probabilmente nessuna, anche se almeno una tra Manchester City, United e Chelsea un tentativo per Donnarumma in questo calciomercato lo farà, con Inter e Juventus dietro sullo sfondo che fantasticano un ritorno in Serie A del portiere italiano. Al momento, però, la destinazione saudita sembrerebbe quella più concreta. Staremo a vedere.