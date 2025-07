Scelta fatta fra i pali: il nuovo portiere sarà il Dibu Martinez

Dopo un lungo casting la scelta della dirigenza è alla fine ricaduta su un profilo esperto di caratura internazionale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nuovo portiere della squadra sarà con ogni probabilità Emiliano “Dibu” Martinez, deciso a lasciare l’Aston Villa in questo calciomercato per compiere il definitivo salto di qualità in carriera. A 32 anni nessuno lo avrebbe mai detto, eppure l’argentino è pronto a consacrarsi come uno degli estremi difensori più forti nella storia del calcio sudamericano, soprattutto se dovesse trovare continuità anche in questa nuova avventura.

Il nuovo portiere sarà il Dibu Martinez: scelta fatta

Emiliano Martinez è pronto a cambiare squadra in questo calciomercato. Ovviamente dalle parti del Villa Park starebbero facendo il possibile per convincerlo a restare, ma l’argentino a 32 anni suonati vuole compiere il definitivo salto di qualità in carriera firmando per una grande d’Europa.

In realtà in una squadra del genere ci ha già giocato, visto che ha vestito la maglia dell’Arsenal ad intermittenza tra il 2010 e il 2020, non riuscendo però mai a indossarla da protagonista. Adesso, dopo un Mondiale e una Copa America con l’Argentina, il Dibu ha dimostrato di poterla fare ovunque e in qualsiasi modo, motivo per il quale starebbe seriamente spingendo in prima persona per cercare di chiudere un nuovo accordo in Premier League.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Marca, il Dibu Martinez è la prima alternativa del Manchester United a André Onana. Il portiere camerunese non ha mai realmente convito Ruben Amorim, che sfruttando l’importante disponibilità economica del club avrebbe fatto il nome dell’argentino per rinforzare la batteria degli estremi difensori in vista della prossima stagione.

Martinez prima scelta: l’alternativa è di lusso

Il Manchester United è pronto a sostituire André Onana con Emiliano Martinez. L’argentino non starebbe forzando la mano con l’Aston Villa, ma la sua volontà di cambiare area dopo tutti questi anni è concreta. Il Dibu vuole e chiama i Red Devils, che nelle prossime settimane potrebbero muovere i primi passi concreti nei confronti del 32enne che il club di Birmingham valuta almeno 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

Ad oggi Martinez è la prima scelta dello United per la porta, ma dalle parti di Old Trafford sarebbero stuzzicati all’idea di portare in Inghilterra Gianluigi Donnarumma, in rottura totale con il Paris Saint Germain dopo che le trattative per il suo rinnovo di contratto si sarebbero arenate. C’è da dire, comunque, che sull’italiano non ci sarebbero solo i Red Devils, ma anche il Manchester City, motivo per il quale Amorim potrebbe decidere di puntare direttamente sul Dibu per evitare di fare i conti con la concorrenza.