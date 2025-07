Calciomercato, blitz in Olanda: arriva l’attaccante brasiliano

Un nuovo affare a sorpresa in Serie A per l’attaccante brasiliano che gioca in Olanda. Spunta la nuova svolta per la prossima stagione: l’intreccio decisivo

Le big italiane sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista del futuro. Il calciomercato è entrato proprio nel vivo a fine luglio con nuovi intrecci decisivi. Spunta la nuova mossa strategica per anticipare la folta concorrenza: ecco l’idea per rinforzare il reparto offensivo con il brasiliano.

Una voglia immensa per continuare il percorso di crescita in ottica futura. Ecco la nuova decisione per sognare in grande in vista della prossima stagione: saranno ore intense per una svolta decisiva per ingaggiare il 25enne attaccante brasiliano pronto a dire addio al club olandese. Una voglia immensa di tornare alla ribalta nel campionato italiano: il classe 2000 non vede l’ora di iniziare così un nuovo capitolo della sua carriera proprio in Serie A. Scopriamo gli ultimi dettagli per arrivare subito alla chiusura della nuova operazione con il club olandese.

Calciomercato, nuova occasione in Serie A: la svolta per l’attaccante

La volontà del giocatore farà la differenza per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Ecco la possibile destinazione nel campionato italiano per l’attaccante sudamericano.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, la Roma è piombata sull’attaccante brasiliano Igor Paixao. Il classe 2000 del Feyenoord non vede l’ora di cambiare squadra, ma Leeds e OM si sono mosse con anticipo. Saranno ore intense per arrivare così alla fumata bianca per la nuova operazione in attacco.

Una nuova svolta per il giocatore accostato anche a Napoli e Milan negli ultimi mesi. Paixao è un profilo interessante per ricoprire i ruoli alle spalle dell’unica punta. Gasperini è intenzionato a confermare il sistema di gioco che gli ha dato successo all’Atalanta: il 3-4-2-1 sarà il suo marchio di fabbrica anche nella Capitale.

Un intreccio decisivo dall’Olanda per anticipare così la folta concorrenza in vista della prossima stagione. Un’operazione a sorpresa per puntellare l’attacco giallorosso: la società capitolina cercherà di accontentare l’allenatore della Roma per nuovi innesti di qualità dopo l’arrivo di Ferguson.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: la Roma è sulle tracce dell’attaccante brasiliano, ma occhio anche alle altre big europee. Paixao ha intenzione di lasciare a titolo definitivo il Feyenoord per nuove avventura in ottica futura: la Serie A lo aspetta per avere la meglio sulle altre.