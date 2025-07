Vlahovic sta firmando: spunta l’indizio social che conferma tutto

Diventato di troppo dalle parti di Torino dopo l’arrivo di Jonathan David, Dusan Vlahovic è prossimo a lasciare la Juventus.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante serbo starebbe trattando con un’altra grande di Serie A per sistemarsi in vista della prossima stagione. Al momento mancherebbe ancora l’accordo tra i club, ma la sensazione è che non sarà un problema trovarlo, anche perché l’indizio social delle ultime ore conferma come sia proprio volontà dello stesso Vlahovic riuscire in questa trattativa.

Vlahovic sta firmando: indizio sui social

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus già nel corso di questo calciomercato. Nonostante tutte le difficoltà avute nel corso di queste stagioni, il serbo resta un profilo internazionale sul quale si sarebbero mosse diverse squadre, che però fino a questo momento non si sono spinte oltre una mera richieste di informazioni.

Tutte eccetto una, prossima a sedersi al tavolo delle trattative con la Juventus per capire i margini di quest’operazione. Nonostante stiamo parlando di un “problema”, di svendere Vlahovic la Vecchia Signora non ne ha alcuna intenzione, ma c’è da dire che allo stesso tempo il calciatore stia spingendo in prima persona per andare via e firmare con questa storica realtà italiana, pronta a rilanciarlo non solo in ambito nazionale ma anche e soprattutto internazionale, mettendolo nelle condizioni di lavorare a dovere e con la giusta fiducia, quella che in questi anni di Torino è forse un po’ mancata.

Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, anche perché ci saranno da soddisfare le condizioni della Juventus, ma il like social di Dusan Vlahovic a Rafael Leao sotto al post della vittoria di oggi del Milan in tournée contro il Liverpool lascia intendere che il serbo possa essere più vicino ai rossoneri di quanto si possa effettivamente immaginare.

Affondo decisivo per Dusan Vlahovic

Il like social a Rafael Leao potrebbe essere un’ulteriore indizio che avvicina Dusan Vlahovic al Milan. Effettivamente il serbo è da sempre il preferito di Max Allegri, anche se nel corso di questo calciomercato dalle parti di Casa Milan si sarebbero valutati anche altri profili di spessore.

In rapporto qualità-prezzo, però, il classe 2001 non ha rivali, motivo per il quale il Milan è pronto ad affondare il colpo su di lui. A confermarlo questa mattina anche La Repubblica, che ha parlato di 18, 20 milioni di euro pronti da presentare alla Juventus per cercare di chiudere a stretto giro i discorsi per Dusan Vlahovic. Allo stesso tempo, però, la dirigenza rossonera potrebbe anche pensare di temporeggiare per pagare a prezzo di saldo l’attaccante, ma la sensazione è che queste cifre siano già uno sconto importante per quello che è il reale valore del giocatore.