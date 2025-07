Lookman, fatta per 45 milioni: fissata la data dell’arrivo

Ademola Lookman è un’operazione che può considerarsi fatta dal momento che verrà accontentata a queste cifre l’Atalanta.

Il fuoriclasse nigeriano è la scelta presa in Serie A, con i club tra le top della classe che hanno valutato di prelevarlo dalla società orobica.

La più insistente proposta economica è arrivata dall’Inter, ma nel corso di questa giornata si è registrato anche un tentativo da parte della Juventus che, avendo “mollato” Kolo Muani – o comunque aprendosi altre alternative considerando la complessità dell’operazione sul nigeriano -, deve fare altre valutazioni. Discorso analogo per il Napoli che, non avendo ancora completato il reparto offensivo per Antonio Conte, stava valutando l’operazione Lookman.

Calciomercato, ecco Lookman: scelta fatta in Serie A

Ademola Lookman non lascerà la Serie A, nonostante le voci per il ritorno in Premier League o sull’Atletico Madrid ai Colchoneros di Diego Simeone che cercano un ricambio generazionale, per l’addio di Griezmann e non solo.

E allora dovrà sbrigarsi l’Inter, perché le intenzioni di restare in Italia per spostarsi da Bergamo a Milano ci sono. Ademola Lookman ha intenzione di sposare la causa Inter, ma bisogna chiudere.

Una chiusura dell’operazione che, stando a ciò che si registra nel corso di questa sera, sarà possibile entro la prossima settimana. Un’altra decina di giorni in tutti e poi arriverà la fumata bianca, se l’Inter dovesse riuscire ad ottenere il “sì” definitivo anche dalla Dea alle cifre che propone per il cartellino di Lookman. La sensazione è che l’operazione si farà, salvo clamorosi stravolgimenti. Perché il ciclo del nigeriano all’Atalanta sembra finito.

I dettagli dell’operazione Lookman: appuntamento in settimana

Come ha fatto sapere Nicolò Schira, nel corso della prossima settimana, ci sarà un incontro tra le parti e risulterà decisivo. L’Inter conta di chiudere per 45 milioni di euro, più i bonus e alcune cose da sistemare che permetteranno al club di Milano di convincere la Dea a dire di “sì” sulla cessione del nigeriano.

Il Pallone d’Oro africano potrebbe salutare la Dea per finire all’Inter e non più al Napoli o alla Juventus, come era circolato nel corso di questa giornata. Ademola Lookman pare convinto dall’Inter e l’opzione che lo spinge a Milano è quella che lo convince di più. Tant’è che ormai sembra essere arrivato un momento decisivo per la realizzazione dell’affare. Sarà fumata bianca o sarà virata totale, ma la questione Lookman pare chiudersi definitivamente entro la prossima settimana.