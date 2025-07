L’Inter pesca dal Liverpool, nuovo trequartista: a giorni le firme

L’Inter è alla ricerca di nomi nuovi che possano migliorare subito la rosa a disposizione di Cristian Chivu: ora si pesca dal Liverpool.

I nerazzurri stanno iniziando una nuova, difficilissima e lughissima, stagione e intendono arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, questa volta vincendo qualche trofeo importante che possa riportare serenità e felicità al gruppo che ha terminato la passata stagione in maniera negativa e molto nervosa.

Il futuro dell’Inter passa dalle scelte che la società farà sul mercato: servono nomi pronti a fare la differenza sin dalle prime partite della nuova stagione che inizierà tra circa un mese.

Calciomercato Inter, colpo dal Liverpool: le ultime

L’Inter è una squadra già altamente competitiva e capace di poter affrontare tutte le competizioni nel miglior modo possibile, ma ci sono anche dei miglioramenti necessari da mettere in atto per far sì che la stagione possa andare per il verso giusto.

Chivu e Ausilio hanno le idee ben chiare su quali calciatori trattenere e quali sono esuberi da cedere e soprattutto su quali nomi andranno portati a Milano per completare tutti i reparti della rosa.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta seguendo uno dei talenti del Liverpool per chiudere subito un nuovo affare in entrata e completare la rosa di Chivu.

L’Inter piomba su Elliott: è una richiesta di Chivu

L’Inter guarda al mercato e potrebbe portare qualche colpo a sorpresa nella rosa di Chivu nei prossimi giorni. Il nuovo allenatore intende cambiare modulo e assetto tattico e quindi ora cerca anche trequartisti.

Secondo quanto riferisce The Athletic, il Liverpool ha deciso di mettere in vendita – anche come prestito – Harvey Elliott e ora il suo nome sta iniziando a diventare importantissimo nelle idee di mercato dei nerazzurri per completare il reparto centrocampisti offensivi.

Elliott all’Inter sarebbe un ottimo colpo anche per età. Il trequartista inglese è un classe 2003 e potrebbe rappresentare anche un ottimo colpo per il futuro, soprattutto se dovesse calarsi alla perfezione nella realtà nerazzurra e diventare uno dei punti di riferimento della squadra.

Inter su Elliott: fissate le cifre dell’affare

L’Inter può cambiare modulo e giocare con un trequartista puro dietro le due punte. Al momento l’unico calciatore che può esprimersi in quel ruolo è Hakan Calhanoglu e quindi la rosa va rinforzata da quel punto di vista.

Il nome di Elliott diventa importante per l’Inter proprio per questo motivo. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro.