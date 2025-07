Serie A, il nuovo esterno è brasiliano: affare da 35MLN

Alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo la società avrebbe deciso di puntare sul talento brasiliano.

Tra i tanti profili sondati quello del carioca è dunque quello che ha messo più d’accordo tutti, sia a livello tecnico che economico. Ovviamente è ancora prematuro parlare di affare fatto, anche perché le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la situazione possa sbloccarsi una volta e per tutte, anche perché il ragazzo stesso starebbe spingendo in prima persona per riuscire a compiere questo importante salto di qualità in carriera.

Colpo sulla fascia: arriva il brasiliano

Non era facile trovare l’uomo giusto, ma a fari spenti la dirigenza ci è riuscita. Sono stati valutati tanti profili, ma quello del brasiliano ha messo d’accordo praticamente tutti. Ottenuto il via libera anche da parte dell’allenatore, la società ha immediatamente avviato le trattative per l’esterno, che comunque non si pronosticano essere semplici considerata la concorrenza che c’è sul giocatore.

Allo stesso tempo, però, il ragazzo avrebbe dato priorità al trasferimento in Italia, e questo potrebbe spingere la dirigenza a compiere anche uno sforzo economico importante per riuscire ad esaudire la sua volontà e metterlo a disposizione dell’allenatore. Questo però non basta, serve ancora un poco di pazienza, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno le cose possano sbloccarsi una volta e per tutte.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, per completare la rosa di Gian Piero Gasperini la Roma avrebbe cominciato a pensare a Igor Paixao del Feyenoord, esterno che per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda lontanamente Ademola Lookman, giocatore che sotto la guida del tecnico di Grugliasco è sbocciato una volta e per tutte. E chissà che lo stesso non possa farlo il brasiliano, ma in giallorosso.

35MLN per il brasiliano: affondo decisivo

La Roma ha messo gli occhi su Igor Paixao, esterno classe 2000 del Feyenoord che nella passata stagione è stato il giustiziere del Milan in Champions League. Il nome del brasiliano nel corso di questi mesi è stato accostato con insistenza al Napoli, ma arrivati a questo punto la strada intrapresa dall’esterno non ha come meta finale il capoluogo partenopeo, bensì la capitale.

La Roma starebbe infatti studiando la strategia migliore per arrivare a Igor Paixao, giocatore che il Feyenoord valuta almeno 35 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Dopo Ferguon e El Aynaoui è difficile pensare che la società giallorossa possa investire una cifra così importante anche per il brasiliano, ma allo stesso tempo non è da escludere che si possa trovare la giusta formula che possa accontentare tutti, a cifre anche più contenute rispetto a quelle di partenza. Staremo a vedere.