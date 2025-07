Calciomercato, doppio affare con il Milan: comprano anche Okafor

Dopo il primo accordo raggiunto in mattinata le parti non avrebbero perso tempo avviando subito un altro discorso.

Stando alle ultime notizie, infatti, al Milan sarebbe stato chiesto anche Noah Okafor, giocatore ai margini del progetto tecnico di Max Allegri nonostante la sua presenza in tournée. Il tecnico rossonero valuterebbe lo svizzero come pedina fondamentale nel suo nuovo corso, ed è per questo che difronte ad un’offerta interessante il Diavolo lo potrebbe lasciare andare senza troppi complimenti.

E nel pomeriggio questa è arrivata, con il Milan che potrebbe dunque chiudere un’importante doppia operazione in uscita per sbloccare una volta e per tutte il suo calciomercato.

Comprano dal Milan anche Okafor

Presto si dovrà aggiornare la lista delle uscite del Milan in questo calciomercato. Dopo Tijjani Reijnders, Theo Hernandez e Marco Sportiello, infatti, il club rossonero sarebbe pronto a mettere a segno due cessioni importanti che gli permetteranno di sbloccare alcune trattative sulle quali Tare &Co stavano lavorando da settimane.

La prima fumata bianca è arrivata nella mattinata di oggi, mentre per la seconda si dovrà aspettare un po’, anche se gli ottimi rapporti fra le parti potrebbero favorire di gran lunga questo discorso. Molto dipenderà ovviamente dalla volontà di Noah Okafor, ma è meglio che lo svizzero cominci a pensare a quello che è meglio per il proseguo della sua carriera, ed il Milan sicuramente non lo è, anche perché qualcosa l’anno scorso si è rotto, e non sembrerebbe esserci verso per aggiustarlo.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri profili social, dopo Emerson Royal il Flamengo ci avrebbe provato anche per Noah Okafor, arrivando a contattare non solo il club rossonero ma anche il diretto interessato, cercando di convincerlo dandogli garanzie non solo economiche ma anche e soprattutto tecniche.

Trattativa Okafor: il Milan ha già detto sì

Il Milan ha già detto sì alla cessione di Noah Okafor. Essendo un esubero, il club rossonero avrebbe aperto alla possibilità di lasciarlo andare in prestito con obbligo di riscatto, ed è proprio su questa formula che il Flamengo avrebbe provato a lavorare in queste ore.

Quello che ha fermato sul nascere ogni discorso è però la volontà del calciatore, per niente convinto della destinazione. Per il momento Noah Okafor non ha aperto al club carioca, ma non è da escludere che nelle prossime settimane qualcosa possa cambiare, anche se l’interesse, fra le altre, del Bologna complica e non poco i piani del Flamengo. Staremo a vedere.