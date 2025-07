Kessié torna in Serie A, affondo decisivo: firmerà un triennale

Franck Kessié potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo le importanti esperienze in Spagna e Arabia Saudita.

Vinto tutto quello che si doveva vincere il centrocampista ivoriano sarebbe stuzzicato dall’idea di tornare a mettersi in gioco in Europa, e più in particolare in Serie A, considerato l’interesse da parte di una grande del campionato italiano registrato in queste ore. Ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, nonostante ci sia tutta la disponibilità dello stesso Kessié di tornare in Italia, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la cosa potrebbe cominciare a stabilizzarsi, soprattutto a fronte dell’importante offerta che sarebbe stata presentata al giocatore.

Kessié torna in Serie A: scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito il futuro di Franck Yannick Kessié, che nonostante sia uno dei testimonial delle nuove maglie, potrebbe lasciare l’Al-Ahli nel corso di questo calciomercato. Nulla di confermato per il momento, sia chiaro, anche perché il calciatore non ha mai manifestato la sua voglia di andare via, ma difronte ad un’opportunità del genere restare indifferenti è complicato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ivoriano sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, pronta a fare sul serio per riportarlo in Italia nel corso di questo calciomercato. C’è da dire che nel corso delle ultime settimane diverse squadre italiane si sarebbero fatte avanti per Kessié, Fiorentina e Roma su tutte, ma nessuna si è mai spinta oltre come questa nuova, ma allo stesso tempo vecchia, pretendente.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, la Juventus starebbe studiando la strategia migliore per riuscire a riportare in Serie A Franck Yannick Kessié, che per quanto si trovi bene in Arabia Saudita non ha completamente escluso la possibilità di tornare a giocare in Italia, dove tanto è cresciuto e si è trovato bene nel corso degli anni.

Kessié firmerà un triennale

Considerate le difficoltà nell’arrivare a Morten Hjulmand, la Juventus sarebbe tornata a monitorare la situazione legata al futuro di Franck Kessié. Come anticipato, all’Al-Ahli l’ex Milan si trova bene al punto da non aver mai manifestato la voglia di andare via, ma qualora la Vecchia Signora dovesse effettivamente bussare alla sua porta, non ci penserebbe più di due secondi a tornare in Italia.

L’unico vero ostacolo della trattativa non è neanche la valutazione che il club saudita fa del suo cartellino, ma l’importante stipendio che Kessié percepisce in Arabia Saudita. Si parla infatti di circa 14 milioni di euro a stagione, soldi che la Juventus sarebbe disposta ad offrirgli spalmandoli su un contratto della durata di tre anni. Da capire se il calciatore sarà disposto ad un taglio netto del genere, ma margine di manovra e trattativa c’è, ed è questa la cosa importante.