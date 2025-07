Il Napoli fa ricca la Juve: Manna vuole chiudere, pronti 30 mln

Manna è calcisticamente innamorata del giocatore della Juventus ed è per questo motivo che sta lavorando, sotto traccia, per portarlo a Napoli. Da Conte ha ricevuto il via libera per questa operazione che può costare sui 30 milioni di euro.

In questo momento agli azzurri i soldi non mancano. La squadra di De Laurentiis può permettersi di spendere in questo calciomercato estivo 2025. L’ha già dimostrato con acquisti importanti che hanno alzato il valore della rosa.

Adesso è arrivato il momento di completare l’organico a disposizione di Antonio Conte e fra i profili individuati c’è anche quello del bianconero, che è pronto a lasciare la Juventus subito.

Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare che può portare a Napoli il calciatore della Juve.

E’ gazzetta.it a fare il punto della situazione riguardo l’affare che può svilupparsi, nei prossimi giorni, fra Napoli e Juventus. Sono gli azzurri, questa volta, a bussare alla porta dei bianconeri che sono pronti a valutare ogni tipo di proposta per il calciatore, che può lasciare la Vecchia Signora subito.

Calciomercato Juventus: lo vendono al Napoli

Non c’è alcun aut auto da parte di Comolli che, anzi, è disponibile a vendere il centrocampista che è rientrato a Torino dopo il prestito a Genova della passata stagione.

Nonostante la crescita esponenziale da parte del giocatore, lanciato in Serie A da Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a fare una plusvalenza con il calciatore che non rientra nei piani di Tudor per la prossima stagione.

La valutazione del club è già stata fissata con un prezzo che oscilla fra i 20 e i 30 milioni di euro.

Miretti Napoli: nuovi aggiornamenti

Trovano conferme le voci delle ultime settimane relative alla possibilità di portare a Napoli Miretti della Juventus. Il calciatore, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile bianconero, è molto apprezzato da Manna che avrebbe manifestato la sua volontà di acquistarlo in questa sessione estiva di mercato.

La Juve non ha chiuso le porte all’addio del calciatore ma serve l’offerta giusta per prendere Miretti, che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. Per esigenze di bilancio i bianconeri sono pronti a privarsi di un grande prospetto ma davanti ad una proposta di 20-30 milioni di euro, c’è il via libera della Juve per la cessione al Napoli di Fabio Miretti.