Juventus: svolta in difesa, annuncio del direttore

La Juventus risolve un altro problema in difesa. Ecco l’annuncio da parte del direttore che anticipa le mosse di mercato dei bianconeri.

Importanti novità che riguardano la Juventus che ha deciso di chiudere per il difensore. Arriva l’anticipazione sulla scelta presa dalla Vecchia Signora riguardo il prossimo colpo nel reparto arretrato.

Dopo aver completato la cessione di Alberto Costa al Porto, che ha dato in cambio Joao Mario, un altro terzino destro, adesso la società ha deciso di mettere la parola fine anche riguardo un’altra questione che riguarda il difensore centrale.

Con il passaggio alla difesa a 3 e l’addio di Renato Veiga, che è tornato al Chelsea, la Juventus ha un problema per quanto riguarda il difensore centrale.

La scelta della società, però, sembra ormai fatto con Comolli e Modesto che, di comune accordo con Igor Tudor, hanno deciso di dare fiducia dal calciatore che è pronto a cominciare una nuova avventura con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: la scelta sul prossimo difensore

Prosegue spedito il mercato della Juve con la società che in questa fase è concentrata a fare mercato in uscita, in modo da poter sbloccare altre operazioni in entrata.

Mai come questa volta, infatti, i bianconeri devono fare attenzione al bilancio dopo le grandi spese fatte lo scorso anno serve più cautela su alcuni acquisti. Ecco perché al momento le entrate vanno a rilento con la società che nel frattempo ha definito la cessione di Mbangula e sta per chudere anche quella di Alberto Costa al Porto e Weah al Marsiglia.

Dai vari prestiti sono tornati alla Juventus 3 difensori centrali: Facundo Gonzalez, Rugani e Tiago Djalò.

Come rivelato da Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, i bianconeri hanno deciso di dare fiducia ad una vecchia conoscenza che quindi non partirà in questa sessione di calciomercato.

Rugani Juventus: la decisione del club

Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, involontariamente ha dato una notizia di mercato che riguarda la Juventus che ha deciso di tenere Rugani.

Infatti, il dirigente del Sassuolo ha chiuso le porte all’eventuale arrivo del centrale in neroverde.

“Non è un nostro obiettivo perché da quello che so la Juve non ha intenzione di cederlo”.

Una scelta, quella dei bianconeri, dettata anche dalla questione delle liste visto che Rugani, cresciuto nel settore giovanile bianconero, andrebbe ad occupare l’elenco dei 4 slot del vivaio.