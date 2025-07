Serie A sotto shock: ipotesi suicidio, è morto l’ex Fiorentina

La Serie A è sotto shock per quanto accaduto alla leggenda della Fiorentina, trovato morto in casa.

La redazione di Calciomercato24.com si stringe attorno alla famiglia per la tragica scomparsa dello storico ex difensore viola che ci ha lasciati a 64 anni.

Nel corso di questa giornata del 22 luglio 2025 è arrivata quella che è una terribile notizia per il calcio italiano e in particolar modo del mondo Fiorentina, per la scomparsa dello storico difensore degli anni ’80 per il club viola. Sarebbe stato trovato senza vita in casa presso la sua abitazione a Careggi, come è stato svelato da diverse fonti giornalistiche, come Tuttosport e altre.

Tragedia a Firenze: trovato morto l’ex difensore, ipotesi suicidio

Dalle prime ricostruzioni venute fuori, l’allarme su quella che poi è stata confermata come tragedia per la famiglia di Celeste Pin, è arrivato poco dopo l’ora di pranzo. Pare sia stato un parente ad allarmarsi perché preoccupato nel non aver ricevuto più sue notizie, raggiungendo casa sua a Firenze e scoprendo poi tragicamente quanto accaduto nella sua abitazione.

È stato trovato morto Celeste Pin, con i sanitari del 118 e la Polizia che hanno presto raggiunto il posto. La pista che seguono le autorità è quella del suicidio, ma sarà tutto chiarito dall’autopsia, che svelerà le cause del decesso dell’ex difensore viola.

Non sarebbe stato trovato alcun biglietto di addio, fa sapere RaiNews, per quelle che sono le primissime notizie che stanno circolando dopo la terribile e scioccante scomparsa di Celeste Pin.

Chi era Celeste Pin: l’ex difensore della Fiorentina è morto a 64 anni

Il difensore ex Fiorentina, Celeste Pin, è stato un volto noto in Serie A, avendo raggiunto la bellezza di 263 presenze con 3 gol. In maglia viola ha giocato per quasi dieci anni, rappresentando per il club toscano, uno dei giocatori più rappresentativi di un’intera generazione. Tant’è che il primissimo messaggio lo ha lasciato proprio la Fiorentina, in una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, per quello che è il profondo dolore manifestato dalla stessa società toscana.