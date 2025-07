L’Inter si fa soffiare anche Xavi Simons, accordo con il Lipsia

Arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro di Xavi Simons pronto a lasciare il Lipsia e provare una nuova avventura, ma non in Italia con l’Inter come si era detto.

Le voci di mercato delle ultime ore non trovano riscontro, perché adesso sembra davvero non esserci possibilità per inserirsi in questo grosso affare di mercato che può portare via dal Lipsia il talento olandese Xavi Simons pronto ad una nuova sfida dopo anni in Germania. Il forte esterno è pronto a cambiare maglia e troverà presto la squadra che convincere il club tedesco a lasciarlo partire.

Perché sono diverse le big straniere che vogliono provare a cogliere l’occasione per affondare il colpo su Xavi Simons che ha una valutazione alta da parte del Lipsia, ma con una trattativa nelle prossime settimane il suo prezzo può anche scendere.

Ci sono ora alcuni aggiornamenti importanti da dover dare riguardo questa possibilità di andare a chiudere un nuovo acquisto in casa Inter perché il club nerazzurro cerca un nuovo esterno, ma non c’è nulla da fare per Xavi Simons che sembra destinato ad approdare in un’altra delle grandi big d’Europa.

Calciomercato: beffa Inter per Xavi Simons, vale il doppio

Il club di Red Bull non ha certo problemi di soldi e bisogno di fare cassa, per questo motivo non ha intenzione di fare sconti per Xavi Simons che può firmare con una nuova squadra ad un prezzo davvero elevato. E’ per questo motivo che adesso l’attaccante non sembra poter rientrare nei piani dell’Inter.

Aveva intenzione di investire una cifra di circa 35 milioni di euro l’Inter per il nuovo esterno ma ora, come per Lookman, anche con Xavi Simons sembrano esserci notizie negative per un trasferimento in nerazzurro.

Come rivelato dall’edizione di Tuttosport il calciatore olandese è un pallino dei nerazzurri che hanno valutato il suo nome anche in caso non si dovesse chiudere per Lookman. Ma adesso non sembrano esserci i presupposti per un trasferimento di Xavi Simons all’Inter visto che il Lipsia lo valuta 70 milioni di euro. Sul giocatore si è acceso un forte interesse da parte di Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco.