Boniface in Serie A, c’è anche l’annuncio del giocatore: “Al 100%”

Il calciomercato in Serie A vede tra i protagonisti il bomber nigeriano che, dopo le diverse voci di calciomercato, ha rilasciato un annuncio che sa di ufficialità.

“Al 100%” ha dichiarato lo stesso attaccante del Bayer Leverkusen che, spazzando via ogni voce che lo ha riguardato di recente, ha così annunciato a sorpresa il suo futuro.

Un futuro che lo ha visto coinvolto tra i rumors recenti del calciomercato internazionale e tra questi anche quello in Italia, con la destinazione in Serie A.

Calciomercato Serie A: c’è l’annuncio di Boniface

Sono almeno due o tre i club che, in Serie A, vanno a caccia di un nuovo attaccante. Ed è Victor Boniface che, conteso tra le diverse big del calcio italiano, ha scelto di rompere il silenzio, annunciando ufficialmente per quale club giocherà in questa stagione che ormai è alle porte, per l’annata che sarà del 2025/2026.

Stanco dei continui rumors, l’attaccante che si dovrà giocare un posto in avanti per la Nazionale nigeriana con Victor Osimhen e con l’obiettivo di figurare al Mondiale 2026, sarà ancora in Bundesliga che vedrà il proprio futuro. Questo, lo ha spiegato ai microfoni del podcast The Culture League, dichiarando apertamente le sue intenzioni.

Viene depennato ufficialmente quindi il nome di Victor Boniface nella lista del Milan, attaccante nigeriano che non dirà addio al Bayer Leverkusen dopo i diversi rumors che lo hanno riguardato di recente. “Al 100% resto qui al Bayer” ha dichiarato il bomber sul quale c’erano le tracce del Milan e che sembrava destinato al ruolo di nuovo numero nove del club rossonero.

Niente Boniface: chi prende adesso il Milan?

I rossoneri hanno tracciato diverse linee per il proprio futuro e una tra queste portava proprio a Victor Boniface, centravanti che ha deciso di tagliarsi fuori dalla corsa al nuovo centravanti che cercano al Milan. Ha scelto di togliersi legittimamente dal mercato, facendo chiarezza a tutti in merito al suo domani. “Al 100% sarà ancora un giocatore del Bayer Leverkusen”, come da dichiarazione ufficiale proprio di Boniface. E l’interrogativo in casa Milan, adesso, è legato al futuro dell’attacco per Allegri: chi sarà il nuovo centravanti?

Escluso Nicolas Jackson, per le cifre che chiedono al Chelsea, così come Vlahovic per i tira e molla con la società bianconera, il Milan dovrà cercarsi il proprio nuovo attaccante. Tra i rumors possibili anche quello che porta a Nikola Krstovic, attaccante in uscita dal Lecce e pronto al grande salto. Ricordando pure che il Milan ha già in rosa il Bebote Gimenez, arrivato soltanto sette mesi fa circa.