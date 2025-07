Milinkovic-Savic, è fatta: l’annuncio arriva dall’allenamento – Sky

Il calciomercato del Torino passa dall’addio di Milinkovic-Savic e con la destinazione scelta in Serie A.

Un top club italiano prenderà Milinkovic-Savic come nuovo portiere ed è tema aperto tra chi si interroga per il domani del serbo. Sarà lui il portiere titolare di uno dei due club candidato alla vittoria del prossimo Scudetto?

Le voci di calciomercato lo hanno visto accostato ad entrambi i top club d’Italia, con la possibilità di vederlo sia come riserva di Meret che come portiere titolare al posto di Yann Sommer all’Inter. Dall’allenamento è arrivato un annuncio, come riportato da Sky Sport.

Calciomercato, fatta per Milinkovic-Savic: annuncio dall’allenamento

L’emittente satellitare ha fatto conoscere le ultime notizie sull’operazione che porterà a Vanja Milinkovic-Savic come nuovo portiere di un top club d’Italia.

Direttamente da Torino, precisamente dal centro di allenamento del club piemontese, la notizia riguardo l’arrivo proprio di Milinkovic-Savic come nuovo portiere per il grande salto che compirà il serbo, per giocare in Champions League.

Si tratta infatti della possibilità che ha visto le ultime notizie di calciomercato sia per l’Inter che per il Napoli di ritrovarsi con un nuovo estremo difensore per la stagione che è alle porte, 2025/2026. La certezza, ad oggi, è che Milinkovic-Savic lascerà il Torino. Il motivo è stato spiegato in serata perché, proprio il portiere serbo, avrebbe scelto in comune accordo con la società di non allenarsi più col gruppo squadra al fine proprio di evitare rischi possibili su potenziali infortuni. La destinazione, oltre al Napoli, potrebbe riguardare però l’Inter considerando quella che è la scelta possibile di Yann Sommer di accasarsi al Galatasaray.

Le cifre del colpo Milinkovic-Savic: si chiude in 48 ore

Molto presto potrebbe arrivare la conclusione delle trattative e con annuncio definitivo sull’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic come nuovo portiere del Napoli. Il portiere serbo potrebbe arrivare al Napoli mettendo in seria difficoltà Conte sull’utilizzo del suo portiere titolare.

Attualmente è senza vice in porta il Napoli, considerando che c’è solo Contini con il giovane Ferrante, contando anche Turi che fu aggregato alla Prima Squadra nell’annata che si è conclusa da ormai due mesi circa. In ogni caso per circa 20 milioni di euro, in 48 ore, potrebbe arrivare la fumata bianca che aspettano da Napoli con Antonio Conte che in allenamento vuole ritrovarsi con Milinkovic-Savic da affiancare ad Alex Meret. Il portiere italiano rischierebbe di perdere il posto da titolare, ma c’è da considerare anche la possibilità di vedere entrambi i portieri utilizzati e alternati, in base alle esigenze del tecnico pugliese. Da scartare l’opzione alternativa – almeno per ora – che lo ha accostato all’Inter, come piano B vero e proprio per lui, qualora Sommer dovesse scegliere di salutare Milano.