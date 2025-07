Como scatenato: un altro acquisto dal Real Madrid

Importanti novità di mercato relative al nuovo giocatore preso dal Como che ha raggiunto, in queste ore, l’accordo con il Real Madrid: ecco tutti i dettagli.

Una delle regine di questo calciomercato estivo 2025 è proprio il Como che mette a segno un altro colpo di spessore.

La notizia ha sorpreso, ancora una volta, i tifosi increduli dal massiccio investimento della proprietà che speso più di 100 milioni di euro in questa campagna trasferimenti.

L’ultimo acquisto arriva dal Real Madrid, società che ha in questi mesi ha instaurato un ottimo rapporto con il Como dopo l’affare Nico Paz. Ed è proprio sulle orme dell’argentino che i Blancos hanno deciso di cedere un altro giovane talentuoso, pronto ad esplodere in Serie A.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ad anticipare le cifre riguardo questo affare che il Como sta portando a termine con il Real Madrid.

I Blancos, infatti, sono pronti a cedere un altro giovane talento alla squadra di Fabregas che, dopo quanto fatto con Nico Paz, dovrà valorizzare anche questo nuovo prospetto che ha tutto per fare bene anche nel campionato italiano.

Como: colpo dal Real Madrid, chi prendono

Il calciatore, che ricopre il ruolo di difensore centrale, è già stato apprezzato nel corso del Mondiale per Club con Xabi Alonso che a più riprese gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra.

Si tratta di un giovanissimo di grandi prospettive, cresciuto nel settore giovanile del Real. Adesso il classe 2005 si avvicina alla Serie A con la società che ha raggiunto l’intesa per portare a Como Jacobo Ramon.

Operazione conclusa a titolo definitivo, per 2,5 milioni di euro, con clausole a favore del Real Madrid, che mantiene anche il 50% sulla futura rivendita.

Jacobo Ramon Como: è fatta

Attesa, dunque, per l’annuncio ufficiale da parte delle società che in queste ore ha raggiunto l’intesa con il Real Madrid che ha dato il via libera all’operazione che porterà al Como Jacobo Ramon, con la speranza che il giovane talento possa seguire le orme di Nico Paz che alla sua prima esperienza in A ha conquistato davvero tutti con delle prestazioni d’alto livello. Un legame, quello fra il Como e il Real Madrid, che potrà svilupparsi anche nelle prossime sessioni di calciomercato, con gli spagnoli che hanno ormai conquistato la fiducia nella società di Serie A.