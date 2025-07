Roma: è fatta per l’attaccante, sarà pagato 40 mln

Roma scatenata. I giallorossi sono pronti a chiudere un altro colpo dopo aver messo a segno l’acquisto del centrocampista del Lens Neil El Aynaoui.

In attesa di risolvere i problemi per Rios e Wesley, Massara si mosso in anticipo riguardo l’arrivo di un nuovo attaccante.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il dirigente ha definitivamente chiuso l’operazione per l’arrivo del giovane bomber che prenderà il posto di Shomurodov.

L’accordo è stato raggiunto con il club d’appartenenza, adesso manca solo il via libera del ragazzo che dovrà accettare l’offerta della Roma.

Weekend decisivo per i giallorossi che sono pronti a definire l’arrivo di alcuni giocatori.

Calciomercato Roma: chi prendono in attacco?

Gasperini attende i prossimi rinforzi per poter avviare la sua rivoluzione tecnica.

L’allenatore, che ha già fatto trapelare la sua amarezza per la mancata rapidità nell’arrivo di nuovi calciatori, finalmente potrà accogliere in giallorosso alcuni elementi importanti.

Infatti, il ds Massara dopo Neil El Aynaoui ha messo a segno un altro acquisto questo volta per l reparto offensivo.

Il giocatore è stato seguito da tempo dalla società e Massara ha dato il via libera a questa operazione che è stata imbastita bene dal club che in queste ore ha ricevuto il via libera da parte del Brighton che ha accettato la proposta dei giallorossi.

Si tratta di un acquisto importante soprattutto in prospettiva futura, con Gasperini che dovrà essere decisivo per la valorizzazione del 20enne che è reduce dall’esperienza in prestito al West Ham, che però non ha regalato grandi gioie al ragazzo che adesso è pronto a ripartire dalla Serie A.

Ferguson Roma: nuovi aggiornamenti

Dopo settimane di trattative, arrivata il via libera da parte del Brighton che ha accettato l’offerta dei giallorossi. Il club inglese ha detto di sì all’ultima proposta di Massara che adesso deve risolvere pochi dettagli prima di portare alla Roma Evan Ferguson.

Il classe 2004, appena 20enne, è un colpo in prospettiva importante per la società che ha scommesso tanto sul giovane talento irlandese che dovrà essere valorizzato da Gasperini. Secondo gli accordi raggiunti, Ferguson si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro.

Adesso si tratta con il ragazzo che è pronto ad intraprendere questa avventura nella Capitale. Si attende la fumata bianca su questo affare.