Molina torna in Serie A: affare da 30 mln

Il mercato è fatto anche di opportunità ed una di queste arriva direttamente dalla Spagna. Infatti, secondo le ultime notizie, l’Atletico Madrid ha deciso di mettere in vendita il terzino Nahuel Molina.

Una cessione che apre a dei nuovi scenari riguardo il futuro del difensore, che ha un passato in Italia con la maglia dell’Udinese. Il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027, è pronto a chiudere la sua esperienza in Spagna.

Come spesso accade in queste occasione c’è una lunga fila di pretendenti con l’Atletico Madrid che ha già fissato il prezzo per vendere Molina che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.

Siamo nel pieno del calciomercato estivo con le società a lavoro a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Si attendono novità riguardo il futuro di alcune big del calcio italiano, che sono ancora a lavoro per trovare i rinforzi giusti.

A sorpresa, in queste ore, è spuntata fuori la notizia dalla Spagna relativa alla cessione di Molina che è stato messo in vendita dall’Atletico Madrid. Questa indiscrezione apre le porte al ritorno in Serie A del calciatore argentino, che è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza all’Udinese.

Calciomercato: stanno prendendo Molina?

Simeone ha messo alla porta il terzino argentino, che non rientra nei piani dell’allenatore per la prossima stagione.

Ecco perché diventa un’opportunità per le squadre di Serie A, che sono alla ricerca di un terzino destro. L’occasione è davvero ghiotta, considerando il potenziale di Molina che a 27 anni è nel pieno della sua maturazione calcisitica ed in grado di poter fare la differenza anche nel campionato italiano.

Il prezzo chiesto dell’Altetico Madrid è abbastanza alto ma c’è qualche squadra che può fare un sacrificio per prendere l’argentino: ecco quale.

Molina in Serie A? Ecco i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal quotidiano spagnolo As, sono destinate a dividersi le strade di Molina con l’Atletico Madrid. Infatti, gli spagnoli hanno già individuato il sostituto del terzino argentino. L’obiettivo numero uno, infatti, è Areso dell’Osasuna.

Prima, però, bisognerà piazzare Molina che ha mercato anche in Italia con squadre come Juve e Roma che possono tornare alla carica per il giocatore. Infatti, in quelle posizioni, entrambi i club sono alla ricerca di rinforzi e non è da escludere che possano tentare l’affondo proprio per prendere Molina che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.