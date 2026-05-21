Caressa su Money Road: ‘Vorrei Zazzaroni in gara, Mourinho al Real sarebbe geniale’. Allegri come prossimo ct azzurro e Malagò per rilanciare il calcio italiano

Fabio Caressa accende la miccia di Money Road 2. Tra scommesse televisive, nomi forti e visioni sul calcio italiano, il conduttore mette sul tavolo idee che dividono e intrigano: Allegri in panchina azzurra, Mourinho di nuovo al Real, Malagò a guidare la ripartenza. È un viaggio tra tentazioni e scelte, dentro e fuori dal campo.

La seconda stagione di Money Road parte con tono alto. Fabio Caressa non ama le mezze misure. “Alziamo l’asticella. Resistere alle tentazioni sarà più difficile”, dice. Lo ascolti e vedi la scena: ritmo veloce, prove dure, qualche colpo di scena. L’idea è quella di un format che si affina. Meno comfort, più verità. E un pizzico di follia calcolata.

Poi arriva il primo lampo: “Vorrei Zazzaroni in gara”. Detto così, sembra una provocazione leggera. In realtà è un invito a mischiare linguaggi. Il direttore che diventa concorrente. Il giudice che scende in pista. La tv funziona quando rompe i ruoli. E una figura come Zazzaroni, pop e divisiva, sposta l’attenzione e alza il tono del gioco.

C’è un secondo lampo, più calcistico: “Mourinho al Real Madrid sarebbe geniale”. È un’ipotesi, non una trattativa. Ma il solo pensiero scatena un riflesso. A Madrid lo Special One ha lasciato numeri da ricordare: una Liga da 100 punti, una Coppa del Re, una Supercoppa. Intensità, identità, mura alzate contro tutti. Oggi il contesto è diverso e l’ipotesi resta teorica. Ma il senso è chiaro: idee forti per scenari forti. Il calcio diventa racconto quando rimette al centro personalità che cambiano l’aria di uno spogliatoio.

Il punto caldo: Allegri e l’azzurro che chiama

A metà dialogo, Caressa esce dal perimetro tv e entra nel cuore della discussione: “Il prossimo ct azzurro? Per me sarà Allegri”. È una previsione, non un annuncio. Ad oggi non ci sono conferme ufficiali. Ma l’argomento regge. Allegri ha firmato cinque Scudetti consecutivi con la Juventus e quattro Coppe Italia di fila. Conosce la gestione delle pressioni. Sa abbassare il rumore e proteggere la squadra. Nel calcio delle Nazionali servono letture rapide, equilibrio, capacità di fare gruppo in poco tempo. In questo, il suo profilo tecnico e umano ha senso. Resta un tema di tempi, disponibilità, progetto. E sì, di coraggio.

Malagò e il cantiere del calcio italiano

Poi Caressa allarga il quadro: “Malagò è l’unica scelta saggia per rilanciare il calcio italiano”. Anche qui, opinione netta. Perché? Perché la casa scricchiola. Troppi bilanci in sofferenza negli ultimi anni. Stadi vecchi, spesso nati nel Novecento, inadatti a esperienze moderne e a ricavi stabili. Giovani che faticano a trovare minuti. Riforme a metà. Servono governance chiara, iter rapidi per gli impianti, un campionato più sostenibile e un piano serio sui vivai. Malagò, figura istituzionale con esperienza di sistema, può essere un ponte tra politica, federazione e leghe. Non basta un nome. Serve una regia che tenga insieme investimenti, regole e visione industriale. Ma senza una cabina di comando riconosciuta, il resto resta bozza.

In filigrana, Money Road è questo: una strada dove le “tentazioni” sono scelte. Chi rischia? Chi rimanda? Chi mette la faccia? Nel calcio e in tv, la differenza la fa chi sa decidere nel momento giusto. Siamo pronti a farlo anche fuori dallo schermo?