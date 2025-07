Sfuma l’ipotesi Serie A, ha già accettato: l’alternativa è danese

Nonostante tutti i tentativi delle ultime settimane il calciatore non sbarcherà in Serie A in questo calciomercato.

Un duro colpo da incassare, soprattutto per la società, che tanto ci aveva creduto, così come il ragazzo che stava spingendo con tutto sé stesso per trasferirsi in Italia. Il motivo dietro il fallimento di quest’operazione è l’inserimento nelle trattative di un’altra grande d’Europa, riuscita a spostare l’ago della bilancia a proprio favore stravolgendo completamente le carte in tavola con una proposta sola.

La dirigenza nel frattempo non avrebbe perso tempo, individuando nel giovane profilo danese la soluzione ideale sulla quale andare a puntare per completare e rinforzare la rosa in vista dell’inizio della stagione.

Sfuma l’ipotesi Serie A: giocherà la Champions

Fino a qualche ora fa si pensava che il futuro del calciatore potesse essere in Serie A, ma alla fine così non sarà. Per quanto il ragazzo ci abbia provato con tutte le sue forze, alla fine non era destino che sbarcasse in Italia nel corso di questo calciomercato. C’era sinergia tra le parti, oltre che tutti i presupposti per portare a casa questo affare, ma alla fine la concorrenza è riuscita ad avere la meglio nell’arco di qualche ora.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande d’Europa si sarebbe inserita nelle trattative per il calciatore, convincendo prima il ragazzo (che fino a questo momento aveva rifiutato ogni offerta che non fosse quella italiana) e poi il club detentore del cartellino con un’offerta più che convincente. Parlare di affare fatto è ancora prematuro, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale l’Italia.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, la Roma potrebbe essere beffata dal Benfica nella corsa a Richard Rios. Nelle scorse ore i lusitani avrebbero infatti presentato al Palmeiras un’offera da 25 milioni di euro più 3 di bonus per il centrocampista colombiano, avvicinandosi così alle richieste dei brasiliani più di quanto non abbia fatto in precedenza la Lupa.

L’alternativa è danese

Richard Rios si allontana sempre di più dalla Roma. Nonostante i continui rilanci del club giallorosso, il centrocampista colombiano sarebbe stato convinto dal Benfica, così come il Palmeiras, sempre più orientato ad accettare l’importante proposta dei lusitani.

Questo costringe la società giallorossa a guardarsi intorno in questo calciomercato, anche se la coppia Massara-Ranieri avrebbe già le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare per dimenticare Rios. Stiamo parlando del nazionale danese Matt O’Riley, ex fiamma di Atalanta e Napoli e che il Brighton potrebbe lasciare partire per circa 22 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Il centrocampista ex Celtic non sarebbe però l’unico nome in lista, visto che la Roma starebbe continuando a monitorare anche Neil El Aynaoui del Lens, giocatore per il quale ci sarebbe anche stato un primo approccio ufficiale nelle scorse ore.