Serie A, nuovo affare con lo Shakhtar: in arrivo il talento brasiliano

Alla fine arriva dallo Shakhtar Donetsk l’innesto tanto richiesto per andare a completare l’attacco in vista della prossima stagione.

È stato un casting lungo e dettagliato, ma alla fine il talento della giovane stella brasiliana non ha potuto fare altro che convincere tutti, sia all’interno dell’area tecnica che di quella dirigenziale. Nonostante questo, comunque, non è ancora tempo di festeggiamenti, la fumata bianca non è ancora prossima, eppure la sensazione è che quest’operazione possa sbloccarsi una volta e per tutte entro la fine della prossima settimana, dettagli permettendo ovviamente.

In arrivo dallo Shakhtar il talento brasiliano

In un recente summit con la dirigenza l’allenatore ha chiesto un giocatore frizzantino, veloce, tecnico, che potesse fare al caso del suo 4-2-3-1. Non è stato semplice accontentare le richieste del tecnico, anche perché in giro per il mondo ci sono davvero pochi giocatori con queste caratteristiche, eppure grazie al lavoro di scout e collaboratori il club è riuscito a trovare il giocatore perfetto.

Stiamo parlando di uno degli ennesimi talenti dello Shakhtar Donetsk, giovane stella brasiliana che a detta di molti in patria ricorda il primo Neymar, con le dovute proporzioni ovviamente. Nella passata stagione, in 36 presenze in tutte le competizioni, tra campionato e Champions League, è riuscito a totalizzare 6 gol ed 8 assist, numeri non da capogiro, ma comunque importanti per un ragazzino che si sta affacciando per la prima volta al calcio europeo. Ed è questo quello che avrebbe convinto di più la proprietà a puntare su di lui, la sfrontatezza di mettersi in gioco senza paura, conscio delle sue qualità, che non mancano di certo.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, l’esterno nel 4-2-3-1 di Marco Baroni al Torino potrebbe essere il giovane Eguinaldo, esterno brasiliano classe 2004 dello Shakhtar Donetsk per l’appunto.

Accordo di massima con lo Shakhtar: i dettagli

Dopo l’okay di Marco Baroni il direttore sportivo Vagnati ha subito allacciato i rapporti con lo Shakhtar Donetsk per portare in Italia il giovane Eguinaldo. Dal canto suo il calciatore avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi al Torino, sicuro che in Serie A possa compiere un ulteriore salo di qualità in carriera, ma convincere gli ucraini non sarà assolutamente semplice, anche perché stiamo parlando di un calciatore che nonostante la giovane età si è fatto rispettare in questi anni.

A conferma di questo il fatto che per Eguinaldo lo Shakhtar non chiede meno di 10 milioni di euro, valutazione ben più alta rispetto a quella di Transfermarkt (4 milioni), e che Urbano Cairo in qualche modo vorrebbe provare a trattare. Al momento le parti si sono limitate ad esplorare la situazione, senza entrare ancora nel dettaglio, ma la sensazione è che questa trattativa potrebbe entrare nel vivo all’inizio della prossima settimana, anche perché il Torino non può permettersi di perdere altro tempo. Staremo a vedere.