Ufficiale, hanno preso Carlos Tevez: l’Apache torna in pista

L’ex Juve Tevez torna in panchina: adesso è ufficiale

Tevez Talleres: è ufficiale

La dirigenza ha deciso di nominare come nuovo tecnico del Talleres Tevez, che prende il posto del dimissionario Diego Cocca.

Questo il comunicato della società argentina, nel quale annuncia la scelta di Carlitos Tevez.

“A seguito dell’addio improvviso di Diego Cocca, il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di portare al Tallares Carlos Tevez che è il nuovo allenatore del club. Abbiamo apprezzato il carattere dell’ex attaccante che ha un’idea chiara sul nuovo progetto. Porterà all’interno della società la sua esperienza internazionale e le sue forti capacità di leadership. Sappiamo che per tutti i tifosi è stata una gornata difficile e complessa, dopo le dimissioni improvvise del precedente allenatore. Adesso vogliamo dare delle risposte importanti e mantenere le aspettative del club, con l’obiettivo di riportare il Talleres dove merita”.