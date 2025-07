Atalanta, è fatta: chi arriva al posto di Retegui dalla Serie A

Come un fulmine a ciel sereno è stato confermato quanto è successo su Mateo Retegui, con l’ufficialità che arriverà a breve.

Alla fine è stato accettato tutto, sia da parte della Dea che per il calciatore che si trasferirà, come ha confermato con il suo Here We Go il giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, in Arabia Saudita. E adesso il calciomercato dell’Atalanta vede l’arrivo di un nuovo attaccante, che dovrà far dimenticare in fretta l’italo-argentino e capocannoniere dell’ultima Serie A.

Mateo Retegui sarà presto e ufficialmente il nuovo attaccante dell’Al-Qadsiah, con un arrivo da ben 67 milioni di euro che entrano di fatto nelle casse degli orobici.

Calciomercato Atalanta: Retegui saluta la Dea, cifre da capogiro

L’Atalanta guadagna una cifra così corposa che permetterà alla società dei Percassi di investire poi subito sul mercato, per rimpiazzare il giocatore che nella Saudi Pro League percepirà un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione.

Nel corso della serata è arrivata la conferma sul trasferimento in Arabia Saudita appunto di Mateo Retegui, che sembrava essere stato individuato come nuovo nove sia della Juventus, che del Milan. Non ne sarà felice Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale che sperava di vedere il bomber italiano vivere un’esperienza importante per continuare il suo percorso di crescita per una Nazionale che ha bisogno di calciatori di enorme livelli, per la difficile situazione che vive la nostra Italia.

L’arrivo di Retegui in Arabia Saudita, in ogni caso, permetterà all’Atalanta di piazzare un grande colpo per sostituirlo. Da capire se poi sarà in un nome italiano e o straniero ma le occasioni in Serie A ci sono e adesso l’Atalanta, di fatto, rientra tra le possibilità di due calciatori importanti in Serie A.

Due occasioni fanno gola all’Atalanta: chi arriva al posto di Retegui

Ci sono due occasioni in Serie A che possono riguardare l’Atalanta. Dopo le voci di mercato su Vlahovic e Kean per il Milan e non solo in Serie A, adesso per i due c’è anche l’Atalanta.

Il club degli orobici è costretto a cercarsi un nuovo attaccante dopo aver perso Retegui con destinazione in Saudi Pro League. Da una parte Kean, che arriverebbe soltanto con la clausola. Dall’altra parte Dusan Vlahovic, che costa almeno 20-30 milioni. Da capire se la Dea riuscirà a convincere la Juventus slegando Vlahovic dall’affare Ederson sul quale, la stessa Atalanta, continua a chiedere 60-70 milioni di euro per l’eventuale cessione.