Di Natale è la scelta a sorpresa: che ruolo avrà nel club italiano

Totò Di Natale, leggenda del calcio italiano, sarebbe pronto a ripartire di nuovo in un ruolo prestigioso per quanto riguarda la scelta di un club italiano.

Una società che aveva raggiunto traguardi importanti gli aveva affidato la panchina quando, dopo aver allenato lo Spezia in ambito giovanile dopo aver vissuto l’avventura da collaboratore tecnico, si è ritrovato ad allenare la Carrarese per ben 43 partite ormai circa 5 anni fa.

Poi la scelta “alla De Rossi” di gestire un club come l’Orvietana, in un ruolo da vice-presidente che vive ad oggi, dal 2022. Ma è dopo l’avventura che sta vivendo, che sta per sbarcare in un altro club italiano avvicinandosi a quella che è casa sua. Si tratta di un ruolo che lo immerge nuovamente nel mondo del calcio, dopo quanto di straordinario e leggendario fatto nella sua esperienza da calciatore all’Udinese.

Totò Di Natale torna in Italia: è la scelta del club italiano

Stando a ciò che riporta il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Antonio Di Natale pare pronto a ripartire.

Il classe 1977, con le sue ricche conoscenze calcistiche e dopo il periodo vissuto da leggenda vera e propria del calcio italiano e dell’Udinese, sarebbe pronto ad un nuovo ruolo all’interno di un club che lo ha scelto per il futuro da vivere con lui all’interno del progetto.

Si tratta infatti della scelta fatta dalla Scafatese che, in Serie D, sarebbe pronta a mettere al centro del progetto Totò Di Natale che, dopo l’esperienza vissuta prima allo Spezia in un ruolo secondario e poi alla Carrarese da allenatore della Prima Squadra, si prepara a vestire i panni di un altro elemento importante all’interno di una società.

Antonio Di Natale torna in gioco: che ruolo avrà in Italia

Ritorna vicino alla sua Napoli, Antonio Di Natale, dopo averla sempre sfiorata in carriera. Si tratta della possibilità che si è aperta in Serie D dove, la Scafatese, lo avrebbe individuato e scelto come nuovo Club Manager dei gialloblu.

Lo stesso Di Natale era tra le idee della Nazionale, come collaboratore tecnico della nuova gestione con Gennaro Gattuso. La sensazione è che la Federazione voglia trovare elementi importanti del passato leggendario che si è vissuto in Italia, con i “simboli” che hanno scritto pagine indelebili della Serie A del passato oltre che del calcio italiano. Alla fine in ogni caso, la Scafatese, ha anticipato tutti e lo ha scelto come Club Manager.