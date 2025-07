Calciomercato Roma: chiudono 3 acquisti, i nomi

La Roma sta per definire 3 acquisti importanti. Arriva l’annuncio da parte di Gianluca Di Marzio di Sky Sport che fa i nomi dei giocatori in procinto di firmare con i giallorossi.

La Roma si prepara a regalare 3 nuovi innesti a Gasperini. E’ questa la notizia delle ultime ore con la società che s’è messa a lavoro per definire, entro questa settiman, i prossimi colpi.

Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, ecco tutti i nomi dei giocatori che sono finiti in orbita Roma per la prossima stagione.

C’è grande curiosità attorno alla nuova formazione della Roma che la società sta costruendo per la prossima stagione. Gasperini attende novità dal calciomercato con il ds Massara a lavoro per definire al più presti i nuovi arrivi.

Ci sono delle novità importanti riguardo i prossimi acquisti dei giallorossi che potrebbero essere ufficializzati già nei prossimi giorni. E’ questo, infatti, l’obiettivo della proprietà che vuole regalare a Gasperini i primi rinforzi, in modo da averli a disposizione già per l’inizio del ritiro.

Calciomercato Roma: chi stanno prendendo

Importanti aggiornamenti di mercato sulla Roma.

La società ha mosso dei passi significativi per definire, entro il fine settimane, i primi 3 acquisti dell’era Gasperini.

Nuove conferme sui nomi che piaccono al club giallorosso che si sta muovendo con il ds Massara, a lavoro per accontentare il nuovo allenatore che ha già fatto dei nomi di giocatori potenzialmente utili al progetto tecnico.

Si trattano degli stranieri che hanno le carte in regola per fare la differenza nel campionato italiano. Sulla fascia la priorità è Wesley del Flamengo, che è il primo nome di Gasperini.

Nelle ultime ore ci sono stati dei passi in avanti per il calciatore brasiliano, che può essere acquistato dall’Everton (l’altra società dei Friedkin) e poi girato in prestito ai giallorossi. A centrocampo, nel mirino c’è il colombiano Rios ed anche Neil El Aynaoui del Lens, che ha una valutazione di 30 milioni di euro.

La sorpresa vera e propria riguarda l’attacco visto che c’è la possibilità di prendere un calciatore in prestito.

Ferguson alla Roma?

Evan Ferguson del Brighton è il nome nuovo per l’attacco della Roma. La punta irlandese è stato proposto al club per la prossima stagione. C’è la possibilità di prenderlo in prestito secco con la società che sta valutando il da farsi.

L’obiettivo di Massara è chiudere, entro il fine settimane, almeno 3 operazioni tra Wesley, Rios, Ferguson e El Aynaoui.