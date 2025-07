Insigne è rientrato in Italia: firma in Serie A, squadra a sorpresa

Terminata non senza qualche polemica la sua avvenuta in Canada al Toronto, Lorenzo Insigne è nella mattinata di oggi rientrato in Italia.

Intercettato dai colleghi di Sky Sport, l’ex capitano del Napoli ha cercato di essere più vago possibile in merito al suo futuro, che a sorpresa potrebbe tornare ad essere in Serie A. Nel corso di questi giorni il nome di Insigne è stato infatti accostato a diverse realtà interessanti (e importanti) del campionato italiano, ma la sensazione è che una decisione sia stata in realtà già presa anche in virtù dei prossimi Mondiali.

Squadra a sorpresa per Insigne: firma in Serie A

Rientrato oggi in Italia dalla sua esperienza in MLS con il Toronto FC, Lorenzo Insigne è stato intercettato dai colleghi di Sky Sport ai quali si è dato carico e motivato di cominciare una nuova e stimolante avventura in carriera.

L’obiettivo è ovviamente quello di tornare protagonista per riconquistare un posto in Nazionale, complice l’arrivo in panchina di uno dei suoi più grandi estimatori: Gennaro Gattuso. Per questo motivo Lorenzo Insigne non può permettersi di sbagliare la scelta, che in qualche modo sembrerebbe già essere stata presa anche a fronte dei vari rumors intercorsi nel corso degli ultimi giorni. Parlare di affare fatto, comunque, è prematuro, ma la sensazione è che il ritorno in Italia dell’ex capitano del Napoli non sia legato solo alle vacanze con la propria famiglia, ma anche alla firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Stando dunque a quanto riportato dalle ultime notizie, Lorenzo Insigne potrebbe diventare un nuovo calciatore della Lazio, società dove ritroverebbe Maurizio Sarri, suo mentore, oltre che allenatore con il quale ha avuto la migliore annata della sua carriera.

È tutto pronto per il ritorno di Insigne in Italia

Al momento Lorenzo Insigne è rientrato in Italia per godersi un po’ di tempo insieme alla sua famiglia, ma nelle prossime settimane potrebbe definirsi una volta e per tutte il suo futuro. Lasciato il Toronto FC, l’ex Napoli sarebbe finito nel mirino della Lazio, che più di qualunque altra squadra, come ad esempio al Fiorentina, lo avrebbe convinto sia dal punto di vista economico che progettuale.

Ai microfoni di Sky Sport Insigne ha ovviamente negato di avere avuto ogni tipo di contatto con Maurizio Sarri, ma i due potrebbero comunque essersi parlati in questi giorni per mettere delle solide basi per un accordo che alla fine dei conti va solo ratificato. L’intenzione del classe ’91 è quella di riconquistare la Nazionale, e in una piazza importante e ambiziosa come quella biancoceleste potrebbe riuscirsi. Staremo a vedere.