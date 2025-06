Milan, scelto il nuovo numero 9: firma dopo il Mondiale per Club

Per la felicità di Max Allegri la ricerca del nuovo numero 9 in casa Milan avrebbe finalmente dato i suoi frutti.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero avrebbe individuato in uno dei protagonisti di questo Mondiale per Club l’attaccante perfetto sul quale puntare e al quale affidare la maglia numero 9 a partire dalla prossima stagione.

Non stiamo assolutamente parlando di un’operazione semplice, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio la Milano rossonera.

Il Milan ha scelto il suo nuovo numero 9

Nel corso della sua presentazione informale alla stampa, il direttore sportivo Igli Tare ha svelato che il Milan sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez a partire dalla prossima stagione. Il messicano ad oggi resta il titolare, ma non è da escludere che chi arrivi gli possa soffiare il posto.

E la sensazione è che questo scenario possa concretizzarsi sempre di più, dato che l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera sarebbe un attaccante di una caratura internazionale che non verrebbe mai in Italia per fare la riserva. Ovviamente l’ultima parola spetterà sempre e comunque a Massimiliano Allegri, ma un calciatore del genere non può che essere il titolare inamovibile del Milan che sta nascendo. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché le parti non avrebbero ancora allacciato alcun tipo di contatto, ma da qui ai prossimi giorni le cose potrebbero cambiare, con Igli Tare pronto a stringere i tempi per riuscire a regalare al suo allenatore questo giocatore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il compagno di reparto di Santiago Gimenez al Milan nella prossima stagione potrebbe essere Vangelis Pavlidis, attaccante greco classe 1998 del Benfica che nella passata stagione ha totalizzato la bellezza di 29 gol in 53 presenze con la maglia del club di Lisbona.

Milan: il nuovo attaccante arriva per 35MLN

È dunque Vangelis Pavlidis del Benfica il prescelto di Max Allegri per l’attacco del Milan. Ovviamente il greco è uno dei tanti nomi presente sulla lista dei desideri del club rossonero, ma fra tutti sembrerebbe il migliore per un discorso di qualità, prezzo e garanzie.

Classe 1996, Pavlidis non costringerebbe il Milan a chissà che tipo di investimento importante, nonostante per Transfermarkt il suo cartellino venga valutato all’incirca 35 milioni di euro. Ovviamente il Benfica potrebbe giocare a rialzo considerata l’importanza del calciatore, ma dalle parti di via Aldo Rossi circola una voce secondo la quale il Diavolo potrebbe spingersi fino ai 50 milioni di euro pur di regalare a Max Allegri un attacco di peso nella prossima stagione.