Insigne firma in Serie B: indizio social, firma per “il suo cuore”

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza al Toronto: ha rescisso il suo contratto e ora c’è un ritorno romantico.

La notizia della rescissione con il Toronto ha creato immediatamente voci di nuove possibili decisioni di calciomercato che possono stravolgere il futuro del calcio italiano. Il suo addio al club della MLS è coinciso con quello di Federico Bernardeschi e ora entrambi sono pronti a riprendersi un posto nel calcio nostrano e sono pronti a nuovi accordi sorprendenti.

La situazione legara al futuro di Insigne può essere molto romantica e può portare ad accordi importanti nel giro di pochissimi giorni: c’è stato un indizio social che fa sognare i tifosi.

Calciomercato, cambia il futuro di Insigne: le ultime

Lorenzo Insigne ha scelto di lasciare il Toronto e di tornare in Italia. Non ha mai trovato il giusto feeling con il club canadese e con tutto il suo gruppo, lo si è visto nei numeri e dai risultati delle sfide giocate in MLS e alla fine si è deciso per l’addio, per il bene del club e dello stesso calciatore.

Il futuro di Lorenzo Insigne torna a infiammare i social e le voci di calciomercato che da anni vorrebbero un suo ritorno in Italia per continuare a scrivere importanti pagine di storia.

Secondo le ultime notizie di mercato, Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia ma questa volta potrebbe decidere di firmare con un club di Serie B per completare la carriera.

Insigne in Italia: il Pescara lo chiama sui social

Il ritorno di Lorenzo Insigne in Italia è una certezza ma non è ancora chiaro per quale club firmerà. Il talento napoletano ha intenzione di tornare alla grande per scrivere ancora pagine importanti per il calcio e per tornare a lucidare la sua figura.

Il Pescara ha chiamato Lorenzo Insigne via social. Il club abruzzese è tornato in Serie B dopo la vittoria dei Playoff di Serie C e ora si sta impegnando nel costruire una rosa all’altezza della situazione per fare il meglio possibile e sognare in grande.

Al Pescara è già tornato Marco Verratti, in qualità di socio a capo del club insieme a Sebastiani, e il club ha pubblicato una foto di un’esultanza tra Verratti, Immobile e Insigne con la scritta: “Chi è il prossimo?“, alludendo alla possibilità di un ritorno di Insigne come ai tempi del “grande Pescara” di Zeman.