Roma: il primo colpo è argentino, beffato il Napoli

A sorpresa la Roma si fionda su una delle occasioni più importanti di questo calciomercato.

Da un argentino che parte come Paredes, al quale è stata regalata pure una torta con lo stemma del Boca Juniors – ormai pare ad un passo dal ritorno a casa – ad un altro che arriva.

Uno dei campioni tra Mondiale e Copa America che ha vissuto anni intensi come uno dei migliori esterni del panorama calcistico in Europa, per le esperienze passate vissute all’Ajax e ora al Lione, club dal quale è costretto a separarsi, all’arrivo in Serie A.

Calciomercato Roma: arriva un argentino, beffa al Napoli

Sarà beffa per il Napoli che lo aveva seguito e stava valutando l’opzione liberando Mazzocchi, spostando sulla destra Spinazzola per mettere il calciatore perfetto sia per il 3-5-2 che per il 4-3-3 nello scacchiere di Conte. Alla fine come ha riportato Il Corriere dello Sport, l’obiettivo di calciomercato della Roma può arrivare nonostante gli ostacoli della forte concorrenza che si è accesa in questi ultimi giorni.

Il motivo della concorrenza per l’esterno argentino del Lione, che è in partenza dal club francese, è causato ovviamente dalla situazione che stanno vivendo all’OL sulla retrocessione in Ligue 2, che ha acceso non pochi interessi da parte dei club che stanno cogliendo al volo quella che è la svendita totale dei calciatori dell’organico di Fonseca, che pure dirà addio al Lione per ovvie ragioni.

Si tratta di Nicolas Tagliafico, calciatore argentino che dopo i diversi rumors di mercato che lo hanno visto accostato concretamente al Napoli, alla fine, arriverà probabilmente alla Roma per dare a Gasperini l’esterno che cerca.

Le cifre del colpo dal Lione: forte concorrenza

La forte concorrenza resta per Nicolas Tagliafico, calciatore che arriverebbe alla Roma per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

L’esterno argentino, che ha voglia di restare ad alti livelli e con la speranza di non essere escluso dalle scelte di Scaloni per il Mondiale che sarà da campione in carica per l’Argentina, vorrà trovare una destinazione importante e giocando soprattutto, come quella capitolina. Ma lo stesso Tagliafico piace anche in Argentina, dove potrebbe far ritorno, così come in Arabia Saudita dove, una pioggia di milioni potrebbe far vacillare l’ex obiettivo di calciomercato del Napoli. Se vorrà Tagliafico, Massara dovrà lavorare al più presto per un accordo da 10 milioni di euro circa. E Gasperini vorrebbe, in fretta, avere un organico già pronto nel suo ritiro che parte da metà luglio.