Juventus: non solo Ndoye, interessa un altro del Bologna

Campanello d’allarme in casa Juventus, dopo il ko contro il City. Comolli, adesso, è pronto a prendersi la scena e chiudere i primi colpi di calciomercato. Dopo le voci su David, adesso esce fuori un altro nome per i bianconeri.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la società non è alla ricerca solo di un attaccante e di un esterno offensivo. In lista, infatti, oltre a Sancho e Ndoye, ci sono anche altri giocatori, che possono ricorprire altri ruoli nello scacchiere di Tudor.

A fare il punto della situazione, su questo nuovo affare, è la redazione di Sportmediaset che ha chiarito ogni aspetto in merito all’interesse della Juve per il giocatore del Bologna.

I cinque gol contro il Manchester City pesano come un macigno sui giudizi dei tifosi su questa nuova Juventus. E’ tutto ancora aperto, visto che manca ancora tanto all’inizio della prossima stagione con la squadra che in questo momento sta provando a fare la differenza in questo Mondiale per Club. Gli ottavi contro il Real Madrid darà delle nuove risposto alla società che, nel frattempo, s’è già messa a lavoro per chiudere i primi colpi.

Calciomercato Juventus: nuovo acquisto dal Bologna

I rossoblù, che possono vantare di essere una bottega molto cara, sono pronti a valutare la situazione e al contempo decidere di cedere il ragazzo, che ha una clausola rescissoria.

Davanti al pagamento completo dei 29 milioni di euro stabiliti, Lucumi può andare in qualunque squadra, anche alla Juve che ha avuto modo di seguirlo nell’ultimo periodo.

E’ il colombiano, infatti, il nome nuovo per la difesa bianconera che dovrà essere rinforzare necessariamente. Infatti, con il passaggio alla difesa a 3 servono dei nuovi calciatori nel pacchetto arretrato, almeno 6 per rispettare il gioco delle coppie.

E così, considerando i tempi di recupero incerti di Bremer, la società dovrà fare più di qualche sacrificio per arrivare a qualche difensore centrale d’esperienza, qualità e leadership, capace di guidare tutta la retroguardia.

Lucumi è un profilo che piace e convince i dirigenti della Juventus ma bisognerà trovare l’intesa con il Bologna, vista l’intenzione di non pagare il prezzo della clausola.

Lucumi Juventus: nuovi aggiornamenti

La Juventus si sta guardando intorno per rinforzare la difesa. Iniziano ad uscire fuori i primi nomi per i bianconeri. Dopo Leoni del Parma, infatti, la dirigenza è pronta a valutare anche un altro giocatore che milita in Serie A.

Si tratta di Jhon Lucumí, che ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Bologna. Il colombiano piace alla società che dovrà essere brava a superare la concorrenza anche di altri club, italiani e stranieri.

Resta, poi, il dubbio legato alla valutazione del Bologna che per il momento non ha aperto le porte allo sconto rispetto al valore della clausola di Lucumi, fissata a 29 milioni di euro.