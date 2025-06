Il caldo rovente ha le ore contate: abbiamo la data di quando finirà – calciomercato24.com

Non riesci a sopportare più il caldo rovente? Ha le ore contate fino a questa data: ecco quando finirà.

L’estate sta entrando sempre più nel vivo e mentre ci sono diverse persone che hanno già iniziato le ferie e sono partite, molti altri stanno ancora lavorando, rimanendo nelle loro città d’origine. E di sicuro, nonostante l’estate porti bel tempo, giornate più lunghe e tante possibilità, il caldo torrido non è di certo un alleato.

Le alte temperature creano spesso problemi ed è bene affrontarle idratandosi adeguatamente e cercando di rimanere a casa nelle ore più calde; un consiglio, questo, valido per tutti, ma che è indirizzato soprattutto ai bambini e agli anziani, soggetti più fragili in questo tipo di situazioni.

Ma cosa dice il meteo per i prossimi giorni? A quanto pare, la situazione nel nostro paese è destinata a cambiare e il caldo torrido a finire: la data che rappresenterà un vero e proprio spartiacque per questa estate, ecco le informazioni meteorologiche.

Il meteo dei prossimi giorni: il caldo torrido destinato a finire

Secondo le previsioni metereologiche, nonostante gli ultimi giorni di giugno saranno davvero roventi in tutta Italia, la situazione è pronta a cambiare già da luglio. Nei primi giorni del nuovo mese, specialmente al Nord, in alcune zone delle Alpi occidentali, delle Prealpi e delle alte pianure del Veneto, potrebbero esserci dei temporali imprevisti, con tanto di fulmini e grandini.

Questo perché, come riportato da meteogiornale.it, l’avvicinarsi di un fronte atlantico dovrebbe mettere in forte discussione l’alta pressione africana; partendo dal Nordest, la situazione potrebbe mutare in tutta Italia con l’impulso instabile in arrivo dal Nord Europa.

Secondo le previsioni, quindi, i primi giorni di Luglio potrebbero portare grandi cambiamenti, rappresentando una fase più dinamica e di sicuro meno opprimente per la nostra penisola. A dimostrarlo, anche le temperature minime per i capoluoghi italiani, segnalati dalla fonte per i primi dieci giorni di luglio.

Al Nord e nelle zone di montagna le minime restano al di sotto dei 15° C (e anche diversi gradi in meno), mentre nelle grandi città si scende parecchio: a Roma, ad esempio, si arriva ad una minima di 18° C (così come a Firenze), mentre a Milano e Bologna a 17° C. Per chi sta soffrendo parecchio il caldo, magari ancora a lavoro, decisamente una buonissima notizia.