Calciomercato Juventus, colpo dalla Francia: arriva il ‘nuovo’ Rabiot

Il solco lasciato l’estate scorsa da Adrien Rabiot nella mediana della Juventus potrebbe essere riempito da un calciatore molto simile a lui.

Alla Vecchia Signora di oggi manca un centrocampista con quelle caratteristiche, ed è per questo che il direttore generale Comolli avrebbe messo gli occhi su un profilo decisamente più giovane rispetto a Rabiot, ma che per qualità tecniche e tattiche lo ricorda molto.

Igor Tudor non si sarebbe ancora espresso in merito, perché ovviamente impegnato a preparare gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, ma la sensazione è che per il tecnico croato sarà un sì.

Arriva alla Juventus il ‘nuovo’ Rabiot

Da quando è andato via la Juventus non ha ancora sostituto Adrien Rabiot, nonostante l’arrivo di calciatori importanti come ad esempio Kheprhen Thuram. C’è da dire comunque che il figlio d’arte ha preso in mano sin da subito le redini del centrocampo bianconero, che però per natura ha bisogno di determinate caratteristiche per essere completo.

Se n’è reso conto prima Thiago Motta ed oggi Igor Tudor, che avrebbe chiesto al direttore generale Comolli un rinforzo di questo genere. A fronte di questo il dirigente della Juventus si sarebbe messo alla ricerca di calciatori che potessero fare al caso del tecnico croato, compilando una lista di nomi che verranno con molta probabilità valutati nel corso della prossima settimana. Fra tutti, però, uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione della Vecchia Signora, profilo giovane e già con una discreta esperienza internazionale, che neanche a farlo a posta in Francia definiscono essere il nuovo Rabiot.

Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, per rinforzare la propria mediana in questo calciomercato la Juventus avrebbe messo gli occhi su Neil El Aynaoui, mezz’ala franco-marocchina del Lens che nella passata stagione, proprio come il miglior Rabiot, ha totalizzato 26 presenze, 8 gol ed un assist con la maglia dei giallorossi.

Colpo a sorpresa della Juventus dalla Francia

In questi giorni la Juventus potrebbe approfondire i discorsi con il Lens per Neil El Aynaoui, anche perché il franco-marocchino interessa e non poco ad Igor Tudor, alla ricerca di calciatori proprio con queste caratteristiche per andare a rinforzare la propria mediana.

È ancora presto per parlare di affare fatto, anche perché ufficialmente le parti non sarebbero ancora entrate in contatto, ma per anticipare i tempi il Lens avrebbe già fissato il prezzo del cartellino di El Aynaoui intorno ai 20 milioni di euro. La Juventus farà ovviamente il possibile per cercare di risparmiare qualcosa, ma la necessità di fare almeno un rinforzo in quel ruolo potrebbe spingerla anche ad accontentare le richieste del club francese. Staremo a vedere.