Juve, cessione programmata: il sostituto arriva dall’Arsenal

La Juventus lavora e programma la costruzione della sua rosa che vede l’uscita di due calciatori in cambio del grande colpo dall’Arsenal.

Cerca soluzioni, vuole arricchire qualitativamente la rosa di Igor Tudor, la nuova dirigenza della Juventus che sarebbe già a lavoro per quanto fanno sapere da Tuttosport.

Al fine di costruire una rosa più competitiva rispetto a quella attuale, in vista della stagione 2025/2026, i bianconeri stanno spingendo per quella che è la cessione doppia, così da poter inserire i sostituti a partire da luglio. Contatti con un club di Premier League si starebbero intensificando, al fine di cedere due esterni in cambio del terzino a tutta fascia.

Calciomercato Juventus: il club spinge per la cessione

Vendere calciatori permetterà alla Juventus di procedere verso quello che è il suo percorso di rinnovamento della rosa.

Alcune manovre permetterebbero l’arrivo di giocatori importanti, come quello che si valuta dall’Arsenal. È per questo che la Juventus starebbe provando a convincere sia Mbangula che Timothy Weah. Per lo statunitense la situazione risulterebbe, ad oggi, più complessa.

Le volontà di Weah sarebbero quelle di giocare titolare e sì, magari anche altrove, ma in un club maggiormente prestigioso e storico, importante, quanto quello bianconero. Una cifra intorno ai 15 milioni di euro è quella che avrebbe convinto la Juventus a cederlo ed è su questo che sta spingendo la società juventina a convincere l’ex Lille, che può separarsi assieme a Mbangula per una cifra complessiva da 25-30 milioni di euro. Soldi che, una volta incassati, saranno tutti utilizzati per il colpo che serve a sostituirlo.

Colpo dall’Arsenal per la Juve: le cifre e le alternative

Weah è arrivato alla Juve non convincendo né Thiago Motta né Igor Tudor. Il suo profilo non rientrerebbe più tra le primissime scelte del club bianconero. Per questo, vendendolo – assieme a Mbangula – si punterebbe poi forte su una grande operazione come quella che porta a Jurrien TImber dall’Arsenal.

La verità però è che l’obiettivo di calciomercato della Juventus dal club londinese risulta “ambizioso”, stando ai 50 milioni di euro circa che servirebbero come minimo per portarlo a Torino. Pertanto si valutano alcune alternative come quella che vede protagonista Dodò, come possibile partente dalla Fiorentina. Volenteroso di giocare la prossima Champions League, considerando la “sola” Conference vissuta in maglia viola, nonostante il legame col club toscano potrebbe scegliere di separarsi per 30 milioni di euro e scegliere la destinazione bianconera.