Tutti amano lo yogurt greco, ma solo questo è stato eletto il migliore sul mercato nel 2025 – calciomercato24.com

Lo yogurt greco è il preferito di tantissime persone e ora questo è estato eletto il più buono sul mercato: ecco il migliore.

Consumato per merenda e colazione, ma anche come base per dei pasti salutari e proteici (tante persone che vanno in palestra, infatti, lo usano parecchio!) lo yogurt greco è senza dubbio molto venduto anche in Italia, sia nei supermercati che in vari negozi di alimentari.

Per chi se lo stesse chiedendo, lo yogurt greco viene ricavato dalla fermentazione lattica del latte: la differenza sostanziale con lo yogurt classico è la sua densità, data la maggior concentrazione di nutrienti (soprattutto proteine) e un minor livello di nutrienti idrosolubili e idratazione.

Sono veramente tantissimi i tipi di yogurt greco attualmente in commercio in Italia: negli scaffali dei supermercati si trovano diversi prodotti sotto diversi marchi, ma come fare per scoprire qual è il più buono? Tralasciando il gusto personale, ora arriva una risposta motivata.

L’analisi dei vari tipi di yogurt greco nel mercato italiano

Con un nuovo video sul suo account Instagram @laura.dipietrantonio, l’influencer e critica enogastronomica (che vanta quasi 20mila follower) ha parlato di alcuni tipi di yogurt greco al momento presenti nel mercato italiano, esprimendo un giudizio su quale, secondo lei, è il migliore.

Come si vede nel video pubblicato, l’influencer ne ha provati diversi, ma secondo lei il più gustoso sul mercato è lo yogurt greco Mevgal: tra le motivazioni indicate dalla critica enogastronomica, un gusto “rotondo” per questo yogurt, ma rinfrescato poi dall’acidità e da una sapidità che, secondo l’influencer, è veramente sorprendente. Inoltre, secondo lei, un punto di forza di questo greco è che è realmente prodotto in Grecia con latte greco, aderendo fortemente alla ricetta dello yogurt greco originale.

Ovviamente, il consiglio dell’enogastronomica si basa su competenze e pareri personali: il fatto che lei “elegga” Mevgal non significa che gli altri prodotti sul mercato non siano buoni o gustosi. Nei commenti, qualcuno ha infatti sottolineato come preferisca altri tipi, anche semplicemente per gusto personale.

A prescindere dalla tipologia che si compra, specialmente d’estate, lo yogurt greco può essere un ingrediente fondamentale per gustose ricette da mangiare sia a pranzo che a cena; ad esempio, è alla base della famosa salsa tzatziki (fatta con yogurt greco e centrioli), un condimento perfetto da abbinare a pane, focaccia o, per essere più tradizionali, a triangolini di pita!