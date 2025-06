Calciomercato Milan: chi prendono con i soldi di Theo e Reijnders?

Protagonista del mercato in uscita, il Milan sta per incassare altri soldi dalla cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal. Questi, aggiunti a quelli di Reijnders, serviranno a rinforzare la rosa dei rossoneri. Ecco le principali richieste di Allegri.

Tare sta chiudendo un altro colpo con la vendita di Theo Hernandez che porterà soldi freschi nelle casse del club. Intanto, i tifosi si attendono novità riguardo il mercato in entrata con la società che dovrà accontentare Allegri che ha già fatto delle richieste, soprattutto per il centrocampo.

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione riguardo il mercato in entrata da parte del Milan con Tare che sta lavorando per chiudere altre operazioni che dovranno servire a migliorare la rosa dei rossoneri per la prossima stagione.

Allegri ha già fatto delle richieste alla proprietà riguardo i prossimi colpi del Milan che ha già pronto il terreno per poter definire al più presto le prossime trattative di mercato.

Se per l’attacco il sogno è Dusan Vlahovic, pupillo di Allegri ai tempi della Juventus, per il centrocampo ci sono altri calciatori nel mirino: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan: novità sui prossimi acquisti

Per Modric è stato già raggiunto l’accordo con il calciatore che dopo il Mondiale per Club si unirà al club rossonero.

Intanto, Tare sta ragionando riguardo il prossimo acquisto da fare in mezzo al campo. Ci sono vari giovani nel mirino del dirigente che dopo Javi Guerra sta valutando anche Jashari.

Non si perde di vista, però, neanche la pista italiana che porta a quel Samuele Ricci già cercato dal Milan nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista del Torino può arrivare subito in rossonero, visto che da parte sua c’è l’intenzione di lasciare il club granata per fare il grande salto in Serie A.

E poi c’è un altro centrocampista d’esperienza che Allegri vorrebbe accogliere a Milanello, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan: non solo Ricci, anche Xhaka nel mirino

Il Milan sta lavorando per il calciomercato in entrata. Si puntano dei nuovi centrocampisti che dovranno raccogliere l’eredità di Reijnders. Varie soluzione al vaglio della società con Allegri che ha già fatto la lista.

Ardon Jashari e Samuele Ricci sono le due soluzioni che riguardano il ruolo di regista. Xhaka è l’alternativa di maggiore esperienza che accontenterebbe anche Allegri.

Con le cessioni di Theo Hernandez e Reijnders la società ha i soldi a disposizione per finanziare qualuque colpo anche se il club si muoverà sempre con cautela in questo mercato estivo 2025.