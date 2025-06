E’ fatta per Montella: firma il 30 giugno

Importanti novità sul futuro di Vincenzo Montella. Ecco le ultimissime notizie sulla firma dell’allenatore che arriverà il 30 giugno.

C’è l’annuncio da parte del Presidente che ha deciso di puntare con forza sull’ex aeroplanino che negli ultimi anni è stato protagonista in Turchia prima alla guida dei club e poi con la Nazionale.

Risultati importanti da parte di Montella che per un periodo è stato accostato anche alla panchina della Roma, per un clamoroso ritorno. Alla fine l’affare non è stato chiuso ed è per questo che il tecnico è rimasto libero sul mercato.

Il 30 giugno si scoprirà quale sarà il futuro di Montella che firmerà un nuovo contratto.

Annuncio a sorpresa su Montella: ecco tutti i dettagli

Non ci sono stati dubbi da parte del tecnico che ha già preso una decisione riguardo il suo futuro in panchina.

Manca sempre meno per la comunicazione ufficiale che avverà nei prossimi giorni. Quest’oggi è arrivata la prima informazione per gli addetti ai lavori che avranno la possibilità di ascoltare le parole di Montella subito dopo la firma sul nuovo contratto.

Niente ritorno in Italia, quindi, almeno per il momento, per l’ex attaccante che proseguirà la sua esperienza da commissario tecnico. Una decisione giusta da parte dei dirigenti che hanno preso l’allenatore nel 2023. Adesso l’obiettivo è raggiungere altri importanti traguardi con una rosa ricca di talento con Yildiz che sarà punto cardine di un nuovo progetto che dovrà portare la Nazionale verso nuovi orizzonti.

Conferme sulla scelta della Federazione di conferma come ct della Turchia Montella. La Federcalcio turca, infatti, ha comunicato che il contratto dell’allenatore ex Roma e Milan sarà rinnovato con la firma che avverrà lunedì 30 giugno in una cerimonia che avverrà all’interno del centro federale Hasan Doğan.

Montella sogna il Mondiale con la Turchia

L’obiettivo di Montella è quello di portare la Turchia ai prossimi Mondiali che si terranno nel 2026. Presente nel girone insieme a Spagna, Georgia e Bulgaria, dovrà lottare presumibilmente per il secondo posto visto che la Roja è data come favorita per il primo posto che equivale alla qualificazione diretta. Dunque, il destino della Turchia passerà per i playoff ma prima servirà conquistare nel girone la seconda posizione in classifica e superare gli ostacoli Georgia e Bulgaria, un’impresa alla portata della Nazionale turca che è pronta a ripartire da Montella in panchina.