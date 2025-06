Calciomercato, sorpresa Balotelli: riparte dalla Serie C

Si aggiunge un altro club alla lista delle pretendenti per Mario Balotelli che, questa volta, è pronto a ripartire anche dalla Serie C. I suoi agenti hanno chiesto un incontro con il presidente, che è a lavoro per costruire un grande club per la prossima stagione.

L’obiettivo della società è la promozione diretta e con Balotelli in squadra può arrivare molto prima. Nonostante una stagione negativa trascorsa a Genova, con i rapporti con Vieira che hanno inciso sul suo andamento in rossoblù, l’attaccante ha voglia di ripartire per provare una nuova esperienza.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di una proposta per il club di Serie C che sta ragionando riguardo la possibilità di ingaggiare Balotelli, che ha aperto a questa ipotesi.

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo l’interesse nei confronti di Mario Balotelli che è pronto a scendere di categoria per tentare una nuova esperienza in un campionato di terza serie.

Calciomercato: idea Balotelli, è pronto a firmare

Quale sarà il futuro di Mario Balotelli?

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto del calciatore con il Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate anche dal quotidiano sportivo spangolo As, per l’attaccante si sono mossi già diversi club.

Dall’ipotesi Palermo fino alla suggestione Cremonese, nelle ultime ore ha preso quota anche la pista che riguarda il Murcia. Il presidente del club spagnolo, che milita in Serie C, è pronto a valutare l’ingaggio dell’attaccante che rappresenterebbe un lusso per la categoria.

Molto presto è previsto un vertice con gli agenti di Balotelli che non hanno scartato questa pista di mercato.

Novità sul futuro di Balotelli: ecco le ultime notizie

Ci sarebbe già stato un primo incontro a Madrid con Felipe Moreno che sta pensando di portare al Murcia Balotelli. La squadra di Fran Fernandez, che attualmente milita in terza serie spagnola e che lotterà la promozione in Serie B, vuole mettere a segno un grande colpo.

Ed è per questo che valuterà con grande attenzione la possibilità di chiudere l’intesa con Balotelli che può decidere di ripartire dalla Serie C spagnola. L’ex City e Milan è nel mirino anche di altre società e, dopo appena 60 minuti raccolti in Serie A la scorsa stagione, ha voglia di ripartire per tornare di nuovo protagonista e vivere una nuova ed entusiasmante esperienza che può essere proprio in Spagna, in una società che lotterà per la promozione diretta e la vittoria del campionato.