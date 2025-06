Chiesa torna in Serie A: affare sbloccato con la cessione – Sky

Il nome di Federico Chiesa è tra i principali rumors di calciomercato in Serie A che non riguardano solo il Napoli.

Malgrado il forte interesse degli azzurri, potrebbe non essere al club allenato da Conte il futuro del calciatore italiano che, dopo un solo anno dal suo approdo in Premier League, potrebbe far ritorno in Serie A.

Federico Chiesa, reduce da una stagione non proprio entusiasmante con la maglia del Liverpool, potrebbe tornare in Serie A per una cifra che sa di occasione di calciomercato per chi se lo porterà a casa.

Calciomercato, riecco Chiesa in Serie A: le cifre

La valutazione economica attuale di Federico Chiesa è completamente diversa da quella che aveva ai tempi della Juve. Una valutazione che risulta enormemente favorevole per un giocatore che fino a pochi anni fa poteva essere considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano e della Serie A. Oltre al fatto che ad Euro 2020 fu tra i grandi protagonisti del trionfo azzurro all’Europeo.

Federico Chiesa potrebbe fare al caso del Milan, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport.

I rossoneri starebbero valutando seriamente la possibilità di portare l’esterno offensivo italiano a Milanello, ma solo a determinate condizioni. Le stesse devono rispettare un ingaggio al ribasso oltre al costo del cartellino da massimo 10-15 milioni di euro.

Cosa serve per chiudere il colpo Chiesa: chi sarà ceduto

Il Milan, in ogni caso, riuscirà a prendere Federico Chiesa soltanto di fronte alla cessione di un esterno offensivo, che gli libererebbe il posto nell’attacco di Massimiliano Allegri. Ciò che cercherà Chiesa è uno spazio che a Liverpool non ha mai trovato perché, nelle sue intenzioni, c’è quella di tornare in Nazionale nel progetto con Gennaro Gattuso che spera di rivederlo al meglio delle sue condizioni per l’obiettivo di finire al Mondiale. È per questo che, a prescindere dalle coppe e dalla Champions League che giocherebbe con i campioni d’Italia, ciò che cerca Chiesa è continuità che al Milan troverebbe.

Si potrà concretizzare il colpo Chiesa, anticipando il Napoli, se dovesse essere liberato sia Chukwueze che Noah Okafor, appena rientrato dal prestito proprio al Napoli. Con i soldi incassati dalle cessioni il Milan si ritroverebbe con Pulisic alle spalle di Gimenez, Leao a sinistra e Chiesa a destra, in un 4-2-3-1 che potrebbe vedere Allegri rilanciare il Milan verso le alte ambizioni di classifica.