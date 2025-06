Serie A, hanno preso Camarda: addio definitivo al Milan

Francesco Camarda è pronto a spiccare il volo: lascia subito il Milan e inizia una nuova avventura in Serie A, parte subito e va a firmare.

Il giovanissimo attaccante italiano è alle prese con il suo futuro e con decisioni davvero molto importanti che possono cambiare la sua carriera. Al Milan non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto e che forse meritava nonostante la giovanissima età e ora si è deciso per il suo addio immediato. Camarda vuole diventare uno dei protagonisti del calcio italiano, anche in virtù dei cambiamenti e dei miglioramenti che tanto vengono desiderati dalla FIGC e da tutto il calcio italiano.

Il nome di Camarda è di interesse comune per tantissime squadre che sono alla ricerca di un centravanti moderno e ora il classe 2008 è pronto a spiccare il volo in Serie A.