Napoli, Lukaku batte cassa: affare da 6 milioni

Annuncio dall’Inghilterra su Romelu Lukaku. Scelta a sorpresa da parte dell’attaccante che ha deciso di battere cassa: intasca 6 milioni, ecco tutti i dettagli.

Reduce dal successo con il Napoli, che l’ha portato sul gradino più alto del campionato italiano, Romelu Lukaku si sta godendo le vacanze ma nonostante ciò non smette di pensare al suo futuro.

L’attaccante, che negli ultimi giorni ha rilasciato anche un’intervista in Belgia parlando del suo futuro e possibile ritorno all’Anderlecht, per il momento ha deciso di rispettare il contratto con gli azzurri.

Per stima e affetto nei confronti di Antonio Conte, ha messo da parte anche una proposta importante che gli è arrivata dall’Arabia Saudita. Intende proseguire il suo rapporto con il Napoli e rispettare il suo contratto. Intanto, è pronto a battere cassa grazie alle buone notizie provenienti dall’Inghilterra.

Il classe 1993 ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2027. Non ci sono margini per una sua partenza anticipata anche perché il rapporto con Antonio Conte è così forte da non metterlo in discussione per la prossima stagione.

Al di là dell’arrivo o meno di un altro attaccante, come Nunez, Lukaku sarà fondamentale per il Napoli di Conte ed inoltre avrà il compito di guidare anche il suo compagno di Nazionale De Bruyne che si appresta a vivere la sua prima stagione in maglia azzurra.

Affare da 6 mln: cosa è successo a Lukaku

Intanto, come riportato da Calcio e Finanza, il giocatore ha deciso di battere cassa ed incassare 6 milioni di euro per la gestione dei suoi diritti di immagine.

Infatti, la società da lui creata, Universal Image Rights UK Limited, fondata in Inghilterra, prossimamente sarà chiusa.

Creata nel 2014, quando era ancora un giocatore dell’Everton la società, che ha sede legale al 71 Queen Victoria Street di Londra, chiuderà i battenti favorendo un grosso incentivo a Romelu Lukaku.,

Lukaku chiude la sua società: incasso record

La comunicazione è arrivata lo scorso 2 giugno. Lukaku ha presentato la richiesta di scioglimento della società che aveva abbastanza liquidità anche per pagare i propri debiti.

Infatti, nelle casse c’erano circa 5,9 milioni di euro con un valore di asset pari 6,2 milioni. I debiti erano di appena 150mila sterline. Dunque, una grande puslavenza per l’attaccante che dopo aver saldato i debiti ha portato a casa 6 milioni di euro.

Dalla nascina della Universal Image Rights UK Limited i ricavi sono stati sempre bassi nonostante la collaborazione con la Roc Nation, di Jay Z, con cui però i rapporti si sono interrotti nel 2023. E dopo due anni la scelta di chiudere la società che ha portato comunque un tesoretto nelle casse di Lukaku.