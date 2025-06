Napoli, arriva l’esterno: costa meno di Ndoye ed ha già castigato la Juve

Il Napoli cambia obiettivo e fa all in su un altro esterno. Costa meno di Ndoye ed ha già castigato la Juventus: di chi si stratta?

Arrivano conferme sul nuovo acquisto da parte del Napoli che è a lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

L’obiettivo di Conte è avere già degli elementi in vista dell’inizio del ritiro estivo in programma a Dimaro.

Non sarà facile ma Manna ci sta provando e così, dopo le difficoltà con Ndoye del Bologna, il ds ha deciso di puntare con forza su un altro esterno offensivo, che ha tutto per fare bene in Serie A.

Si infiamma il mercato del Napoli con gli azzurri che dopo De Bruyne sono pronti a mettere a segno anche altri acquisti. Infatti, la società è a lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino c’è un esterno ed un nuovo attaccante, con Nunez del Liverpool che resta il preferito di Antonio Conte. Sulla fascia, invece, si è cambiato obiettivo dopo i problemi emersi per arrivare a Ndoye. La società ha deciso di virare su un altro giocatore che cosa meno e può rendere meglio dell’esterno svizzero.

Calciomercato Napoli: novità sull’esterno, annuncio dall’Olanda

Il Napoli sta per chiudere l’arrivo di un altro giocatore. La dirigenza ha già l’accordo con la società e il ragazzo che ha dato il via libera a questa operazione.

Colpo a sorpresa, dunque, per Aurelio De Laurentiis che è pronto a chiudere l’intesa per l’arrivo dell’esterno che andrà a rinforzare l’attacco di Antonio Conte.

Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca con il Psv che ha già accettato 25 milioni di euro per cedere al Napoli Noa Lang. A riportare la notizia è anche tmw che conferma le voci provenienti dall’Olanda.

Lang al Napoli?

Manna è pronto a chiudere l’accordo per portare a Napoli Noa Lang. L’esterno olandese è balzato in cima alla lista delle preferenze del club azzurro, superando anche Ndoye. Il dirigente ha già raggiunto un’intesa per un contratto fino al 2030 per il giocatore che avrà uno stipendio da circa 2,5 milioni netti a stagione.

Protagonista nell’ultimo ottavo di finale di Champions, fu tra gli artefici dell’eliminazione della Juventus trascinando la squadra nella vittoria finale per 3-1, ricevendo, a fine partite, il premio come migliore in campo.

Il classe 1999, adesso, è pronto a vivere una prima avventura in Italia dopo che nell’ultima stagione al Psv ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 44 presenze.