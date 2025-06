Annuncio da Torino: doppio colpo sulle fasce, uno arriva dal Napoli

Valutazioni in corso da parte della società che è a lavoro per acconentare il mister che ha chiesto degli esterni offensivi per la prossima stagione. Nelle ultime ore è uscito fuori un altro nome per la fascia, ecco i dettagli.

C’è il via libera da parte del Napoli che è pronto a trattare per la cessione del calciatore, che non rientra nei piani di Conte per la prossima stagione. Bisogna trovare l’intesa economica fra i due club ma da Torino arriva la svolta con la società che è pronta a trattare anche per un altro giocatore, che può andare a rinforzare la rosa per il prossimo campionato.

Spunta un nome nuovo per il calciomercato del club italiano che è pronto a rinforzare la rosa in vista dell’inizio della prossima stagione. L’idea della società è avere già a disposizione i ragazzi in vista del ritiro estivo, ma prima bisognerà trovare l’accordo con il Napoli che è detentore del cartellino dell’esterno.

E’ il giornalista Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo la doppia operazione che la società sta portando avanti per la prossima stagione.

Infatti, il nuovo allenatore ha chiesto dei rinforzi sulla fascia. Si cercano dei giocatori funzionali allo stile di gioco del mister che prediligie un calcio offensivo con il ruolo degli esterni che diventa fondamentale.

Ecco perché, dopo aver puntato Ngonge del Napoli, la società ha messo nel mirino anche Ikone che è in uscita dalla Fiorentina dopo il prestito al Como. Sono queste le ultime idee del club che è pronto a definire l’operazione per rinforzare il proprio reparto offensivo.

La squadra granata è a lavoro per regalare a Baroni i primi rinforzi per la prossima stagione. La società, secondo le ultime di calciomercato, sta sondando la disponibilità di alcuni calciatori che sono fuori dal progetto tecnico di Napoli e Fiorentina.

Il club, infatti, seguendo le direttive del mister, ha messo nel mirino dei nuovi esterni offensivi. In queste ore ha preso quota la pista relativa a Jonathan Ikoné, che è l’ultima idea del Torino insieme a Cyril Ngonge, la cui trattativa è legata a Milinkovic-Savic, che interessa sempre al Napoli come vice Meret.