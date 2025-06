Sfuma Kolo Muani, la Juve ha già scelto un altro attaccante

Possono cambiare da un momento all’altro le cose in casa Juventus con il progetto bianconero che può prendere un’altra direzione in base al futuro di Kolo Muani.

L’attaccante francese di proprietà del PSG tornerà alla base dopo il Mondiale per Club per poi valutare una nuova avventura. Perché è ormai già deciso che il giocatore lascerà nuovamente la Francia e il Paris Saint Germain prima di iniziare la prossima stagione e sono diverse le squadre che pensano seriamente di puntare su Kolo Muani.

Per la Juventus può arrivare una vera beffa visto che sono altri i club che ora possono puntare sul giocatore che ha fatto gli ultimi mesi in maglia bianconera davvero positivi facendo parlare di nuovo di lui. Tra le varie squadre interessate ci sarebbero anche quelle di Premier League che possono ribaltare tutto.

Secondo le ultime notizie adesso il futuro di Kolo Muani può essere altrove con la Juventus che rischia di non poter avere a disposizione il prossimo anno il giocatore su cui si era puntato da gennaio in poi. Occhio ora a chi pensa di fare una maxi offerta per lui e il PSG per provare ad approfittare dell’occasione considerando che Luis Enrique non vuole più puntare su di lui.

Calciomercato Juve: niente Kolo Muani, spunta fuori un altro nome

Diversi i giocatori messi nel mirino della Juventus che vuole rinforzare l’attacco e sa già che andrà a vendere Vlahovic in questa finestra di mercato estiva. Attenzione ora a quelle che possono essere le novità che riguardano la scelta per l’attacco della Juve che verrà.

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Francia con i colleghi de l’Equipe ora Chelsea e Manchester United provano ad acquistare Kolo Muani dal Paris Saint Germain. Una mossa che potrebbe essere una vera beffa per la Juve che punta al ripetere il prestito.

Ma se l’affare dovesse saltare allora la Juve punterebbe forte su Osimhen al posto di Kolo Muani. Nelle ultime ore sono arrivate conferme da SportMediaset riguardo un clamoroso scambio tra Juventus e Napoli per Vlahovic e Osimhen.

Soltanto le prossime ore saranno decisive per capire di più su queste trattative che stanno provando a portare avanti i vari club con la Juve che avrà un nuovo attaccante a prescindere da Kolo Muani una volta venduto Vlahovic.